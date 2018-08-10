Как девелопер создает комфорт для семей с детьми

Школы и детские сады в нескольких шагах от дома, места для отдыха и прогулок — обязательные условия для счастливого детства и радости родителей.

Setl City

Полный «детский набор» присутствует в каждом проекте девелопера Setl City, который не просто строит дома, но и обеспечивает их полноценной инфраструктурой. Как это реализуется, рассказывает «Петербургская Недвижимость».

«GreenЛандия»

Благодаря масштабным проектам компании Setl City «GreenЛандия» и «GreenЛандия 2» в микрорайоне Мурино появится в общей сложности 8 детских садов и 2 общеобразовательные школы. Помимо всего, что нужно для развития детей, на территории жилого квартала также есть медицинские центры, магазины, кафе, аптеки, пекарни, зоомагазины, салоны красоты, физкультурно-оздоровительный центр и даже библиотека.

Setl City

Два детских сада уже работают: они рассчитаны на 100 и 140 малышей. Еще четыре, общей вместимостью 440 мест, введены в эксплуатацию. Последние два будут построены в 2019 году. Новая школа в квартале «GreenЛандия» встретит первых учеников уже 1 сентября: здесь смогут одновременно учиться 1175 детей. Для всестороннего образования ребят в школе обустроены актовый зал, библиотека с медиацентром и читальным залом, мастерские по обработке дерева и металла, помещение для кулинарии и домоводства, спортивный блок, комнаты психологической разгрузки и игровые помещения. Вторую школу Setl City построит в ЖК «GreenЛандия 2».

«Облака на Лесной»

Жилой комплекс «Облака» от Setl City — это современный проект высокого комфорт-класса в престижной части Выборгского района. До станции метро «Лесная» можно дойти пешком примерно за 12 минут, а до центра города — 15 минут на автомобиле.

Дом, объединяющий два корпуса, находится в развитом квартале, где уже есть все для комфортной жизни: рядом четыре парка для прогулок и отдыха, две общеобразовательные школы и три городских детсада, множество сетевых магазинов и несколько крупных гипермаркетов. Также жители смогут отправить своих малышей в сад, расположенный прямо в доме: у него будет отдельная игровая площадка и огороженная территория.

«Философия на Московской»

«Философия» от Setl City — это еще один дом высокого комфорт-класса. Он состоит из трех корпусов и располагается в южной части престижного и развитого Московского района, рядом с площадью Победы и Пулковским парком. До станции метро «Московская» — всего 15 минут ходьбы.

В распоряжении жителей будет собственный детский сад на 110 мест с отдельным двором, где разместятся игровые площадки и комплексы для занятий физкультурой.

«Полюстрово Парк»

Проект Setl City «Полюстрово Парк» в Калининском районе является завершением нового современного жилого квартала. Примерно за 10 минут от него можно доехать сразу до двух станций метро — «Лесная» или «Площадь Мужества». Проводить время и отдыхать жители смогут в парке Академика Сахарова, Парке Пионеров и Бестужевском саду.

Setl City

Особое преимущество жилого комплекса «Полюстрово Парк» — большая школа во дворе, рассчитанная на 825 мест. Для учеников предусмотрено два бассейна и стадион на собственной огороженной территории.

В районе, где располагается ЖК «Полюстрово Парк», работает порядка десяти государственных школ и детских садов – у вас и ваших детей будет большой выбор.

«Солнечный город»

«Солнечный город» от Setl City располагается в Красносельском районе, в окружении четырёх городских парков, недалеко от Стрельны и Петергофа.

В квартале планируется построить 4 школы и 11 детских садов: один из них уже работает, а один сдан. Кроме того, одна из школ — на 1375 мест — находится в высокой стадии готовности. На территории комплекса «Солнечный город» в этом году откроется собственный парк отдыха площадью 5 га, идеальный для семейного отдыха, прогулок с детьми, занятий физкультурой и спортивных игр.

«Чистое небо»

Квартал «Чистое небо» от Setl City строится в популярном Приморском районе, недалеко от живописного Юнтоловского заказника. Ближайшая к проекту станция метро — «Комендантский проспект».

Setl City

В «Чистом небе» запланировано 4 школы на 4950 учеников и 8 детских садов на 1500 детей: первый торжественно открылся 1 июня 2018 года. Также для маленьких жителей предусмотрены множество игровых и спортивных площадок.

Строительство первой школы началось этим летом: в ней запроектировано два бассейна – большой и малый, два спортивных зала, актовый зал, просторные кабинеты, учебно-производственные мастерские, столовая и библиотека. Во дворе для учеников будут обустроены беговые дорожки, площадки для игр и отдыха, а также стадион с футбольным полем и комбинированными площадками для игры в волейбол и баскетбол.

Социальная инфраструктура в шаговой доступности — это один из важнейших критериев для выбора семейного жилья. Звоните нам 33-55555 и специалисты «Петербургской Недвижимости» подберут для вас подходящий вариант.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК GreenЛандия-2 - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте http://sc-soz.ru/

ЖК GreenЛандия - застройщик ООО "Созидание", проектная декларация на сайте https://www.spbrealty.ru/ buildings/greenlandiya/ documents

ЖК «Облака на Лесной» - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/oblaka-na-lesnoi/declarations

ЖК «Философия на Московской» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/projects/filosofiya/declarations

ЖК "Полюстрово Парк" - застройщик ООО "Сэтл Сити", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/polyustrovo-park/ declarations

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Чистое небо» - застройщик ООО "Строительная компания "Каменка", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/chistoe-nebo/ declarations