Власти развели время ремонта городских мостов и КАД и спасли Петербург от пробок, которые могли затянуться на месяц

В ГАТИ и ФКУ Упрдор «Северо-Запад» разрешили ситуацию, при которой сразу на трех ближайших друг к другу мостах – вантовом, Володарском и Александра Невского — было бы ограничено движение. Ремонт Володарского моста продолжится до 19 августа, а замена деформационного шва на вантовом начнется 20-го числа. Работы на мосту Александра Невского перенесли на неопределенный срок. Эту информацию подтвердили в обеих службах.

Кроме того, было аннулировано ограничение движения на мосту Александра Невского, ремонт которого должен был начаться 13 августа. Его отложили на неопределенный срок.

Такое решение было принято на совещании под руководством начальника Государственной административно-технической инспекции Олега Зотова с участием представителей ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ГУП «Мостотрест» и ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» по вопросу организации движения транспорта на время ремонта Кольцевой автомобильной дороги, а также Володарского моста и моста Александра Невского.

До этого шел параллельный ремонт вантового и Володарского мостов, что привело к чудовищным пробкам – это ближайшие друг к другу переправы. Эта ситуация могла бы продолжиться, если бы ведомства не договорились между собой: первоначально планировалось, что 11 августа на вантовом мосту снова начнутся работы, а 13 августа они стартуют на мосту Александра Невского. Таким образом, все три переправы оказались бы частично перекрыты одновременно.