Улицы в центре Петербурга закроют: велопробег, съёмки ролика и теплоходный карнавал

В ближайшие дни и часы в Петербурге вступят в силу новые ограничения движения транспорта. В центре города – в связи с культурными и спортивными мероприятиями, дальше от центра – из-за дорожных работ.

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Начиная с вечера 10 августа в связи со съёмками промо-ролика в течение двух с лишним недель будут кратковременно перекрывать проезд транспорта в центре Петербурга – не больше, чем на 15 минут в течение часа, сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры. Закончиться съемки на улицах должны 29 августа. Закрытия затронут следующие участки:

Биржевая площадь и Биржевой мост, Троицкий мост, Суворовская площадь, набережная Лебяжьей канавки;

набережная Фонтанки от улицы Пестеля до Гангутской улицы и от Мойки до площади Белинского, а также набережная Мойки от Лебяжьей канавки до улицы Пестеля;

площадь Островского вокруг Александринского театра, улица Зодчего Росси, улица Ломоносова от Курятной линии до площади Ломоносова, площадь и мост Ломоносова.

В какое именно время суток разрешено закрывать эти улицы, читайте на сайте КРТИ.

С субботы начнутся работы на Староневском проспекте, – завершению ремонта помешал мундиаль. Подробности читайте здесь.

Воскресенье, 12 августа, пройдет под девизом «В Питере – плыть!». С 8:00 до 13:00 акватории Мойки, Фонтанки, Крюкова канала и канала Грибоедова захватит яркий фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP». Здесь можно найти подробную инструкцию, тайминг и маршрут. После фестиваля «Фонтанка-SUP-2018» стартует теплоходный карнавал.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга. Это самый большой в Восточной Европе и единственный в своем роде российский фестиваль SUP-сёрфинга.

Улицы закроют в субботу, 11 августа, в 11:00, а откроют только в понедельник, 13 августа, в 14:00. Это набережная Мойки на участке от Аптекарского переулка до 1-го Садового моста, проезд вдоль Марсова поля и Царицынский проезд.

Кроме того, в субботу, 11 августа, в центре Петербурга введут ограничения в связи с велопробегом в честь Дня строителя. Движение транспорта будут закрывать поэтапно по ходу перемещения велосипедистов:

с 10:00 до 11:00 на площади Растрелли;

с 11:00 до 12:00 на улице Смольного, Смольной набережной в направлении к Воскресенской набережной, по Воскресенской набережной в направлении к набережной Кутузова, по набережной Кутузова, Дворцовой набережной на участке от Фонтанки до Троицкого моста, по Троицкому мосту и Кронверкской набережной.

В тот же день в Сестрорецке запланированы соревнования по триатлону A1 Triathlon. Список улиц, которых коснутся ограничения, смотрите на сайте КРТИ.

В связи с дорожными работами ограничения движения введут на ряде других улиц, сообщает ГАТИ.

С 11 августа по 12 августа, с 18 августа по 19 августа, с 25 августа по 26 августа, с 8 сентября по 9 сентября ограничивается движение транспорта на проспекте Обуховской Обороны от Шлиссельбургского моста до Синопской набережной. Там будут ремонтировать дорожное покрытие в зоне трамвайных путей.

На два дня, 11 и 12 августа, закрывается направление движения транспорта по Поклонногорской улице от проспекта Энгельса до Афонской улицы.

Также на 11 и 12 августа ограничивается движение по Бестужевской улице от Лабораторного проспекта до Богословской улицы, включая перекресток с Лабораторным проспектом.

С 13 августа по 25 сентября планируется заменить асфальтобетонное покрытие на мосту Кораблестроителей через Смоленку (по улице Кораблестроителей). Там, по данным ГУП «Мостотрест», сначала закроют на ремонт крайние полосы, а затем, с 5 сентября, внутренние.