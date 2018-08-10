Налоговая банкротит еще одну структуру «Метростроя». Компания работает на строительстве Фрунзенского радиуса

Федеральная налоговая инспекция подала иск о банкротстве ЗАО «Управление-15 Метрострой». Сумма требований не уточняется. Информация об этом размещена на сайте арбитражного суда.

Согласно официальному сайту ОАО «Метрострой», компания задействована на строительстве Фрунзенского радиуса. Основным направлением деятельности организации является строительство метро в Санкт-Петербурге на всех уровнях: начиная с освоения стройплощадки и заканчивая пуском объекта в эксплуатацию и сдачей городу территорий, занимаемых под временные здания и сооружения.

Налоговая ранее подала банкротный иск и к «Семнадцатому управлению Метрострой». Сумма требований инспекции – 96 млн рублей. В июне налоговики отправили аналогичный иск к СМУ-11 «Метрострой». Суд признал требования инспекции законными и ввел в организации процедуру наблюдения. Причиной послужила налоговая недоимка более чем в 1 млрд рублей. В ОАО «Метрострой» сообщили, что прокомментируют ситуацию позднее. В налоговой инспеции предоставить оперативный ответ отказались.