Огни «Маяка» привели миллиардера в тюремную камеру

Арестованный по обвинению в хищении денег дольщиков ЖК «Ленинградская перспектива» в Мурино Дмитрий Астафьев имеет яркую историю медийной активности. «Фонтанка» вспомнила основные вехи.

Дмитрий Астафьев//Павел Каравашкин/Интерпресс

Оказавшийся ныне под арестом собирался стать депутатом и закрыть «Фонтанку». Он уже около 10 лет раздражает дольщиков и подрядчиков. Но медийная известность пришла к нему в связи с серией уголовных преступлений, в одном из которых облили кислотой лицо чиновника Смольного. В последнее время миллиардер увлекся благотворительностью: спонсировал школу с пионерской ячейкой и районный велопробег.

9 августа 2018 года доктор технических наук, владелец ряда строительных компаний Дмитрий Астафьев был арестован Куйбышевским районным судом Петербурга в рамках уголовного дела о мошенничестве. По версии следствия, бизнесмен причастен к хищению почти полумиллиарда рублей дольщиков жилого комплекса "Ленинградская перспектива" в Мурино (Всеволожский район Ленинградской области). В его компаниях, не сдюживших 779 квартир в Мурино, следствие ищет 480 миллионов.

От кандидата в депутаты до героя уличной преступности

Осенью 2002 года помощник члена Совета Федерации Вадима Густова серьезно взялся за имидж – Дмитрий Астафьев решил стать депутатом городского Законодательного собрания от партии РКРП, вождь которой Виктор Тюлькин когда-то трудился в крупной строительной компании, которую возглавлял отец господина Астафьева. Политические амбиции проявились после того, как членом Совета Федерации стал его патрон, бывший губернатор Ленинградской области Вадим Густов (правда, в СФ он представлял почему-то не Ленинградскую область, а Владимирскую).

Стать парламентарием Дмитрию Олеговичу не удалось, и он занялся строительством. В 2005 году его бывший преподаватель из Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета Рудольф Санжаровский создал строительную компанию «Маяк». В качестве компаньонов профессор выбрал двух бывших аспирантов – Олега Астафьева и Юрия Печенюка.

В 2007 году между бизнесменами случился конфликт. Санжаровский протестовал против использования железобетонных свай производства Псковского ЖБИ, поскольку для их наполнения применяется доломит – материал, по мнению ученого, подверженый разрушению в сырой среде. Профессор говорил, что в агрессивных петербургских грунтах фундаменты, построенные с использованием таких свай, через 15 лет «растают, как сахар».

Астафьев и Печенюк обвинили профессора в клевете и в подделке документов с целью продажи «Маяка» некоему ООО «Ленспецстрой». В отношении Рудольфа Санжаровского было возбуждено уголовное дело.

В том же 2007 году Дмитрий Астафьев заинтересовал СМИ. Это случилось в октябре, когда по дороге на работу неизвестный плеснул кислотой в лицо начальнику КУГИ Приморского района Петербурга Владимиру Фарыкину. Чиновник требовал, чтобы «Маяк», за год до того приобретший на торгах 5 земельных участков в Приморском районе, погасил долги перед горбюджетом. Фарыкин инициировал иски о взыскании с «Маяка» задолженности почти на четверть миллиарда рублей, завершившиеся мировым соглашением. Во время судебных процессов на чиновника и было совершено нападение, которое осталось нераскрытым.

За несколько дней до нападения жертвой разбойного нападения стал участвовавший в конфликте между «Маяком» и «Ленспецстроем» юрист Алексей Лубенцов – он лишился кошелька с 50 000 рублей. При этом преступники зачем-то сильно избили юриста. После нападения врачи зафиксировали у него черепно-мозговую травму и тяжелый перелом левой ноги. А 2 октября было совершено нападение на жену господина Астафьева Наталью – ее ударили, отобрали сумочку и якобы попросили передать привет мужу.

В конце 2007 года Дмитрий Астафьев обсуждал все эти неприятные события с журналистом газеты «Ваш тайный советник», а в феврале 2008-го за Рудольфа Санжаровского неожиданно вступился тогдашний уполномоченный по правам человека в Петербурге Игорь Михайлов. Сославшись на свое первое строительное образование, омбудсмен в эфире «Эха Петербурга» заявил, что профессор СПбГАСУ Санжаровский пострадал за идею – подвергся уголовному преследованию, которое было инспирировано, в частности, Астафьевым.

Последний не остался в долгу – в эфире той же радиостанции высказал свое отношение к позиции омбудсмена и к нему самому: «...тупой, безграмотный студент, который учился плохо и поэтому говорит и не понимает, что». Экзальтация Дмитрия Олеговича предсказуемо повлекла разбирательство в Калининском районном суде Петербурга, который вынес решение о нанесении репутационного вреда Игорю Михайлову и взыскал с господина Астафьева 1000 рублей за причиненный уполномоченному по правам человека ущерб.

Уголовное преследование Рудольфа Санжаровского в дальнейшем было прекращено, он вернулся к преподавательской деятельности. А уже в 2007 году «Маяк» благополучно объединился с компанией, которой его якобы продал Санжаровский, – так появилась Группа компаний «Маяк-Ленспецстрой».

«Я был слишком добрым…»

Первый митинг обманутых дольщиков у дверей офиса «Маяка» на Караванной улице случился летом 2009 года. Митинговали дольщики дома на Богатырском, 58, строительство которого было заморожено из-за сомнений относительно надежности конструкции здания. Дольщики пришли на Караванную спустя полтора года после обещанного им срока введения дома в эксплуатацию.

Пообщаться с ними вышел заместитель директора «Маяка» по проектированию Сергей Архипов, который закошмарил людей аварийным состоянием дома: мол, подрядчики так накосячили, что работы с ними пришлось остановить в связи с заботой о вашей же безопасности. Впрочем, назначенная экспертиза никакой катастрофы не обнаружила, за исключением многочисленных мелких недочетов, вину в которых эксперты возложили на сам «Маяк». Причина задержки строительства казалась непонятной.

После того, как «Фонтанка» написала об этом, в Астафьеве вновь проснулся оратор: он собрал пресс-конференцию и заявил о том, что закроет нашу газету – не на экране своего монитора (на что действительно имеет право), а вообще.

А чуть позже представитель Группы ЛСР, куда входил подрядчик строительства – «Гатчинское ДСК», заявил, что не может продолжать работу на Богатырском, пока «Маяк» не погасит накопившийся перед ним долг в 100 миллионов рублей. Затем выяснилось, что еще 100 миллионов «Маяк» задолжал ЗАО «Строительный трест №20» – другому подрядчику этой стройки. После вмешательства Смольного конфликт закончился мировым соглашением.

К этому моменту «Маяк-Ленспецстрой» заявил о планах возвести в Приморском районе Петербурга пять жилых комплексов. Дома под романтичными названиями «Григ», «Сибелиус», «Ленинградская симфония», «Ленинградские вечера» и «Медный всадник» должны были появиться в период с четвертого квартала 2009 года до начала 2011-го. В октябре 2009 года «Фонтанка» отмечала, что «Сибелиус» застыл на стадии «перемещения земельных масс», «Симфония», «Медный всадник» и «Григ» представляли собой заполненные водой котлованы.

Тем временем дольщики начали расторгать договоры с «Маяком» и пытаться взыскать свои деньги. Тут-то судебные приставы наткнулись на неожиданное препятствие: в здании на Караванной оказалось два «Маяка», зарегистрированных на Дмитрия Астафьева, а всего в ЕГРЮЛ на тот момент таких «Маяков» было четыре. У «Маяка», договоры с которым расторгли дольщики, ни денег, ни имущества не оказалось.

После этих драматических событий Дмитрий Астафьев довольно долго не проявлял медийную активность – до 2015 года.

Это произошло совершенно случайно в связи с нашумевшей инициативой калужского правительства заставить детей исполнять на уроках российский гимн. Журналисты вспомнили про пионеров и даже нашли несколько школ, в которых сохранились пионерские организации. Одну – в областном Волосово – как оказалось, спонсировал Дмитрий Астафьев. На просьбу поделиться впечатлениями о пионерском детстве он наконец-то признался, как стал таким, каким многими годами позже его увидели дольщики и подрядчики.

«Я был председателем совета отряда, но меня свергли, так как я был слишком добрым. Из-за этого я даже вступил в комсомол не в 8-м классе, а в 9-м. Но урок «свержения» не прошел даром, я пересмотрел свои качества, что нужно быть не только хорошим школьником, но и уметь руководить людьми. Лидер-«пионер» должен заниматься не демагогией, а достижением результатов. Так что начиная с 9-го класса я стараюсь оправдывать ожидания, и в какой-то степени мое пребывание в пионерах на это оказало влияние», – сказал он.

В 2015 году Дмитрий Астафьев увлекся благотворительностью. В частности, он стал спонсором организованной в Приморском районе велогонки «7 км – Приморский спринт» и даже поругал в беседе с журналистами власть за отсутствие велодорожек.

Но чуда не произошло: ни благотворительность, ни ностальгия по пионерской юности, ни даже тихое поведение в последние годы, похоже, не изменили в Дмитрии Астафьеве главное – отношения к деньгам. 9 августа 2018 года строительный миллиардер был арестован в рамках уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей покупателей 779 квартир ЖК "Ленинградская перспектива" в Мурино Всеволожского района.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»