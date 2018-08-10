Миллиарды «сверхдоходов» отдадут на «майские указы» не только металлурги и химкомпании. Минпромторг грозит расширить «список Белоусова»

Минпромторг планирует расширить список компаний, «сверхдоходы» которых могут быть направлены в казну. Это стало известно после беседы представителей ведомства с металлургическими, химическими и горнодобывающими предприятиями.

Изначально заявлялось о том, что 513,7 млрд руб. сверхдоходов хотят изъять у 14 предприятий. Письмо с таким предложением Путину направил его помощник Андрей Белоусов. По словам двух источников РБК, участников совещания интересовал принцип попадания в этот список, поскольку в него не включили многих экспортеров, таких, как Polymetal, Русская медная компания, UC Rusal и ряд других. На совещании им объяснили, что список примерный и может быть расширен.

Утром Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) распространил официальное заявление в связи с предложением помощника Путина Андрея Белоусова, в котором говорится, что его инициатива приведет к массовому уходу инвесторов.

Ранее сообщалось, что положительную резолюцию на предложение дал президент. Но Дмитрий Песков обнадежил: речь якобы пока идет только о проработке вопроса правительством.