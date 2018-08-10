Рособрнадзор снова разрешил Европейскому университету учить студентов. Вуз получил лицензию с четвертой попытки
Европейский университет в Петербурге снова получил лицензию на образовательную деятельность. Приказ опубликован на сайте Рособрнадзора 10 августа.
«Фонтанка» уже писала в начале месяца, что у вуза есть все шансы вернуть себе разрешение спустя год после того, как Европейский университет сдал лицензию Рособрнадзору, устав судиться с ведомством. После этого учебное заведение трижды подавало пакеты документов, но в получении лицензии ему отказывали по разным причинам. На четвертый раз повезло.
Гонения на Европейский университет начались в 2016 году. По сути, их инициатором стал бывший городской, ныне думский депутат Виталий Милонов, которому якобы студенты пожаловались на то, что их заставляли писать работы в защиту ЛГБТ. Некоторые связывали полосу невезения с фигурой экс-министра финансов РФ Алексея Кудрина (членом попечительского совета вуза) — будто бы проблемы были выгодны его политическим конкурентам. Последние два года Европейский выполнял функции научного центра. Защитники университета митинговали, писали петиции, письма и запросы.
Справка:
Европейский университет был основан в 1994 году, он стал одним из первых частных университетов в России. Это небольшой магистерский вуз с исключительно гуманитарным профилем, рассчитанный на обучение 226 студентов. В университете пять факультетов. В попечительский совет университета входят экс-министр финансов Алексей Кудрин и директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.