«Многочисленные жертвы». Полиция Канады сообщила о стрельбе с погибшими на востоке страны

В городе Фредериктон на востоке Канады идет стрельба. Полиция подтвердила многочисленные жертвы.

Как сообщает полиция Фредериктона в своем Twitter 10 августа, ЧП произошло на улице Бруксайд Драйв. Ее окрестности просят обходить стороной: «Мы подтверждаем многочисленные жертвы. Инцидент продолжается. Просим граждан оставаться в своих домах с запертыми дверями».

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa