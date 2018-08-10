«Многочисленные жертвы». Полиция Канады сообщила о стрельбе с погибшими на востоке страны

В городе Фредериктон на востоке Канады идет стрельба. Полиция подтвердила многочисленные жертвы.

Как сообщает полиция Фредериктона в своем Twitter 10 августа, ЧП произошло на улице Бруксайд Драйв. Ее окрестности просят обходить стороной: «Мы подтверждаем многочисленные жертвы. Инцидент продолжается. Просим граждан оставаться в своих домах с запертыми дверями».

We have heard what sounds to be four gunshots in the last few minutes @CTVAtlantic pic.twitter.com/l31i8xGtDa — Nick Moore (@NickMooreCTV) August 10, 2018

Силовики оцепили квартал в районе Бруксайд Драйв. Судя по первым сообщениям, стрельба началась не менее двух часов назад.

Фредериктон – город на востоке Канады. Население превышает 50 тысяч человек. В основном они общаются на английском. Французский – второй официальный язык. Русская община насчитывает около 150 человек.