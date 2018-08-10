С забытыми вещами в метро и подозрительными пассажирами Петербургу помогут разобраться в Сингапуре

О безопасности петербургского метрополитена позаботятся в Сингапуре. Совместную со специалистами из Азии рабочую группу должны создать в комитете по транспорту на базе ГУП «Метрополитен Санкт-Петербурга». Соответствующий план подписал вице-губернатор Игорь Албин.

Специалисты будут заседать раз в две недели. Общение построят в формате видеоконференций, поскольку постоянно летать в Сингапур довольно дорого. По информации «Фонтанки», коллеги из другой страны поделятся с петербуржцами опытом в вопросах обнаружения борьбы с оставленными предметами, а также с выявлением пассажиров, у которых при себе есть подозрительные предметы. Сингапурцы готовы учить петербуржцев, поскольку имеют более развитые видеотехнологии.

Кроме того, Игорь Албин возложил на комитет по транспорту обязанность доработать концепцию создания единой системы управления транспортным комплексом Санкт-Петербурга. Над проектом интеллектуальной транспортной платформы Смольный и компания «Телрос» работают совместно с Singapore Cooperation Enterprise (SCE) и сингапурской компанией ST Electronics.

Согласно подписанному плану, потрудиться придется комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Ведомству предстоит организовать работу рабочей группы, которая изучит возможности внедрения в Петербурге технических решений Сингапура. Например, вместе с сингапурскими специалистами обсудят развитие беспилотных транспортных средств, алгоритмы принятия решений в случаях проведения массовых мероприятий и при возникновении нештатных ситуаций, регламент и техусловия при проведении любых работ на городских дорогах и другое.

Вице-губернатор также дал задание комитету по энергетике: его сотрудникам совместно с сингапурскими специалистами поручено создать и организовать работу рабочей группы по возможному применению в Петербурге энергосберегающих ресурсов и технологий, в том числе Smart Light. Кроме того, рассмотрят вопрос возможного участия сингапурских компаний в городских закупках по модернизации систем уличного освещения с применением LED-технологий.

План по совместной работе с представителями Сингапура Игорь Албин подписал по итогам своего (https://www.fontanka.ru/2018/07/24/066/) недельного визита в республику. В другой климатический пояс Албин с делегацией ездил в период с 22 по 27 июля.