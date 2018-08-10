Застройщик «Образцовых кварталов» построит бизнес-парк

Компания «Терминал-Ресурс» планирует построить Бизнес-парк GARAGE в рамках масштабного проекта «На Царскосельских холмах». В здании появятся магазины, паркинг и рабочие места для жителей района.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Проект «На Царскосельских холмах» строится в соответствии с концепцией «территория для жизни»: жилую, социальную и коммерческую недвижимость возводят одновременно. Общая площадь застройки составит 316 га. Рядом с Пушкином появится мини-город, в котором инфраструктура не ограничена обязательным социальным набором – детской площадкой, школой, детсадом, парой магазинов на первом этаже и газонами у парадных.

Наряду с жилыми домами появляются общественно-деловые зоны. Это не только торговля и бытовые услуги для новоселов, но и новые рабочие места. Уже работает Бизнес-центр «Перспектива», а совсем скоро застройщик начнет строить новый объект – Бизнес-парк GARAGE.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Общая площадь здания составит 13,5 тысяч квадратных метров, из которых большую часть – почти 10 тысяч «квадратов» займет наземный многоярусный паркинг на 300 парковочных мест. Их можно будет выкупить или арендовать. На первых этажах здания, пристроенных к паркингу, откроется магазин площадью тысяча квадратных метров, заработает аптека, кафе, химчистка.

На втором этаже GARAGE разместятся офисы. Архитекторы предусмотрели открытые планировки внутренних помещений бизнес-парка. А зелень и ландшафты Пушкинского района позволят арендаторам ощутить комфорт работы в пригороде. Психологи доказали, что спокойная обстановка и обилие зелени благоприятно сказываются на эмоциональном состоянии сотрудников и их производительности.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Новый бизнес-парк будет интересен не только своими техническими решениями, но и уникальным местоположением. Расположится он вдоль Кокколевской улицы, на соседнем участке с ЖК «Образцовый квартал 2», в непосредственной близости от конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». До аэропорта «Пулково» от этой площадки можно доехать за 8 минут, до ближайших станций метро «Московская» и «Купчино» – за 15 минут. До Петербурга можно быстро добраться по Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту или выехать на кольцевую автодорогу и ЗСД.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Подход компании «Терминал-Ресурс» к масштабной застройке подразумевает строительство не только жилья и паркингов, но и объектов спортивной инфраструктуры, торговых комплексов и общественно-деловой зоны. Всего в новом микрорайоне появится 12 детсадов и 5 школ, бассейн, торгово-развлекательный центр, магазины, рестораны и коммерческие объекты. Все это позволит новоселам наслаждаться полноценной жизнью, не выезжая из района.

Для жителей первых сданных комплексов проекта – «Образцовый квартал» и «Образцовый квартал 2» работает магазин в шаговой доступности. 9 августа торжественно открыли первый детский садик на 140 мест с бассейном. Уже проектируют второй детсад и школу. Кроме того, застройщик высаживает деревья и кустарники на этапе котлована. Мелочь? Отнюдь! К моменту окончания строительства растения подрастут, окрепнут и будут радовать новоселов.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya