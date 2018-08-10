Setl Group стал серебряным призером спартакиады строителей

Setl Group

Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона.

Награду 9 августа в Ледовом дворце получил генеральный директор компании Setl City (входит в Setl Group) Илья Еременко из рук вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина.

В течение года сотрудники строительных организаций Петербурга и Ленобласти соревновались в различных видах спорта, среди которых бильярд, стрельба, настольный теннис, футбол, большой теннис, картинг, перетягивание каната, боулинг, шахматы. Организатором мероприятия выступил Союз строительных объединений и организаций.

Спартакиада – единственный турнир в строительной отрасли на Северо-Западе, который проводится регулярно с 2003 года. Итоги спортивных состязаний подводят традиционно в августе, накануне Дня строителя.

Отметим, что спортивные достижения холдинга Setl Group не ограничиваются серебром спартакиады. Так, в этом году сотрудница холдинга стала победительницей уникального, первого общегородского забега по ЗСД. Он прошел в рамках городского фестиваля «ЗСД – Засвети cкоростной диаметр». 987 бегунов пробежали 10 км по центральному, закрытому для машин, участку магистрали.

Setl City

В Setl Group также есть собственная футбольная команда, которая принимает участие в матчах на протяжении всего года. Этим летом футболисты холдинга Setl Group провели товарищескую встречу с командой компании-подрядчика «Сотэкс» на стадионе первой школы в ЖК «Солнечный город», оценили качество поля и поставили ему высокую оценку. Общеобразовательное учреждение с двумя бассейнами, рассчитанное на 1375 учеников, было введено в эксплуатацию в начале августа, а открытие запланировано на 1 сентября 2018 года.

Справка о компании Setl City

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations