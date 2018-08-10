Путин созвал заседание Совбеза. Обсуждали «недружественные шаги Вашингтона»

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8 августа представитель Госдепа Хизер Науэрт сообщила о вводе новых санкций против России, обвинив Москву в «использовании биологического или химического оружия в нарушение международного права или против собственных граждан». Позднее она пояснила, что Вашингтон надеется на улучшение российско-американских отношений и хотят повлиять на поведение Москвы с помощью санкций.

Первый блок, который вводится с 22 августа, предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения. Второй блок санкций, который может быть введен с отсрочкой на три месяца, предполагает понижение уровня дипломатических отношений, отзыв разрешения для авиакомпании «Аэрофлот» совершать рейсы в США, а также почти полное прекращение товарооборота между странами.

После новости об ограничительных мерах началось снижение курса рубля. Утром 10 августа американская валюта перешагнула отметку в 67 рублей, а евро вплотную приблизился к 77 рублям. Кроме того, снизилась стоимость акций некоторых российских компаний, например, «Аэрофлота», ВТБ и Сбербанка.