Памфилова попросила борцов с пенсионной реформой остановиться и больше не подавать в ЦИК заявки о референдуме

Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала инициаторов референдума о пенсионной реформе объединиться в одну группу и не подавать новые заявки о проведении плебисцита.

Так чиновница прокомментировала два новых заявления - из Вологодской и Нижегородской областей, – одобренные ЦИКом, сообщает 10 августа РБК. На заседании комиссии Памфилова попросила больше «не плодить» инициативные группы, уточнив, что их уже «более чем достаточно». Она также упомянула, что такой подход снижает шансы каждой из групп зарегистрировать филиалы в регионах — чтобы референдум хотя бы по одной из утвержденных комиссией формулировок состоялся, подгруппы должны быть зарегистрированы в 43 регионах.

Ранее были созданы и утверждены еще три группы — из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Первая подгруппа пока признана легитимной только в Подмосковье. Ее вопрос звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»