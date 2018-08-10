Памфилова попросила борцов с пенсионной реформой остановиться и больше не подавать в ЦИК заявки о референдуме
Глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова призвала инициаторов референдума о пенсионной реформе объединиться в одну группу и не подавать новые заявки о проведении плебисцита.
Так чиновница прокомментировала два новых заявления - из Вологодской и Нижегородской областей, – одобренные ЦИКом, сообщает 10 августа РБК. На заседании комиссии Памфилова попросила больше «не плодить» инициативные группы, уточнив, что их уже «более чем достаточно». Она также упомянула, что такой подход снижает шансы каждой из групп зарегистрировать филиалы в регионах — чтобы референдум хотя бы по одной из утвержденных комиссией формулировок состоялся, подгруппы должны быть зарегистрированы в 43 регионах.
Ранее были созданы и утверждены еще три группы — из Москвы, Подмосковья и Алтайского края. Первая подгруппа пока признана легитимной только в Подмосковье. Ее вопрос звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
Справка:
В июне российское правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Минэкономразвития считает, что такой шаг даст стране дополнительно 1,8 млн человек трудоспособного населения к 2024 году, а российский ВВП вырастет на 1,3 процента в течение следующих шести лет. Граждане России, согласно разным опросам, не поддерживают нововведение. Так, «Левада-центр» указывает, что 71% россиян хотели бы отмены пенсионной реформы, а 37% готовы против нее протестовать. Это сказалось на рейтингах власти, которые упали на фоне новостей о грядущей реформе. В начале августа стало известно о намерении провести референдум по этому вопросу.