В Якутии нашли карликового мамонта. Откопать его смогут только в 2019 году

Очередной мамонт найден в Якутии. На сей раз местные жители наткнулись на мертвое животное в прибрежной зоне острова Котельный. Уникальной раскопку делает то, что туша для взрослого мамонта слишком маленькая.

О находке 10 августа сообщает местный портал sakhalife.ru. Теперь палеонтологам предстоит установить, являются ли небольшие размеры древнего животного аномалией или ничего необычного в карликовости нет.

«Уникальность находки в том, что туша принадлежит взрослому мамонту небольшого размера. Такие нам пока не попадались», — прокомментировал руководитель отдела изучения мамонтовой фауны Академии наук республики Альберт Протопопов.

Раскопки, скорее всего, начнутся в 2019 году. Проблема в том, что туша лежит в приливной зоне и видна лишь во время отлива.

Якутия – идеальное место для раскопок. Климат здесь таков, что останки животных долго хранятся в земле. В разное время на территории республики обнаруживали захоронения останков мамонта, бизона, шерстистого носорога, ленской лошади, северного оленя, возраст которых оценивается в 24—65 тыс. лет.

Котельный — самый большой остров в архипелаге Новосибирских островов. Омывается морем Лаптевых и Восточно-Сибирским морем.