Руководство Пулковской обсерватории ещё в апреле согласовало строительство ЖК «Планетоград»

Главная астрономическая обсерватория РАН (ГАО РАН), известная также как Пулковская, согласовала строительство жилого комплекса «Планетоград» на прилегающей территории еще 11 апреля 2018 года. Это следует из ответа вице-губернатора Петербурга Александра Говорунова, который на время отпуска Георгия Полтавченко исполняет его обязанности. Ответ чиновника на своей странице в Facebook разместил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский.

«Получил ответ и.о.губернатора Александра Говорунова на свое обращение в связи с новой выдачей разрешения на строительство около Пулковской обсерватории – все на том же месте «Планетограда». Прежнее было отменено судом, и это решение вступило в силу. После чего Госстройнадзор уверенно выдал новое разрешение, которое я просил отменить. Из ответа Говорунова выясняется возмутительное обстоятельство. Оказывается, 11 апреля ГАО РАН согласовало строительство. Полагая, что «негативное влияние строительства на деятельность обсерватории отсутствует» и «не препятствует выполнению научных исследований ГАО РАН». Поэтому у Госстройнадзора не было оснований отказать. А суд отменял прежнее разрешение именно по причине отсутствия согласования ГАО РАН», – прокомментировал парламентарий.

Противники строительства ЖК «Планетоград» через суд пытаются оспорить выдачу разрешений на строительство комплекса. Страсти вокруг обсерватории кипят последние полтора года. Часть астрономов уверена, что жилая застройка Пулковских высот ставит крест на науке. Часть – утверждает, что наблюдения давно пора переносить в горы и заниматься не традиционными, а передовыми научными задачами. В итоге 5 июня президиум Академии наук предписал перевести астрономические наблюдения из Пулково на другие наблюдательные базы.