Reuters: Россия ограничит поставки топлива в Белоруссию, чтобы пополнить свой бюджет

Россия приостановила выдачу кредитов Белоруссии и собирается ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в страну уже с четвертого квартала 2018 года. Об этом 10 августа пишет Reuters.

В распоряжении издания оказались протокол изменений к межправительственному соглашению между Россией и Белоруссией, а также пояснительная записка к нему Белнефтехима. «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», – пишет в документе зампред Белнефтехима Андрей Рыбаков.

Кроме того, был заблокирован перевод Белоруссии двух траншей кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Также, скорее всего, стране не достанется госкредит от России на сумму до 1 млрд долларов. Причем Россия ожидает компенсации за ранее поставленные в Белоруссию нефтепродукты.

Источники Reuters в российском правительстве заявили, что от поставок топлива в соседнюю страну страдает бюджет РФ.

«Так как это беспошлинные поставки – для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – подчеркнул собеседник агентства.

Москва давно добивается от Минска отказа от реэкспорта топлива, которое Россия поставляет в Белоруссию в рамках единого экономического пространства без уплаты таможенной пошлины. Белорусы попросту перепродают часть полученных таким образом нефти и нефтепродуктов обратно в Россию уже совсем по другой цене. Новое межправсоглашение предусматривает запрет на такие действия.