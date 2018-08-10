18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+31°C
/ Завтра: +23
$ 66.91р
76.68р
16:35 10.08.2018
Расширенный поиск

Власть
10.08.2018 14:46
Печать

Reuters: Россия ограничит поставки топлива в Белоруссию, чтобы пополнить свой бюджет

Россия приостановила выдачу кредитов Белоруссии и собирается ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного газа в страну уже с четвертого квартала 2018 года. Об этом 10 августа пишет Reuters.

В распоряжении издания оказались протокол изменений к межправительственному соглашению между Россией и Белоруссией, а также пояснительная записка к нему Белнефтехима. «Российская сторона инициировала прекращение практики беспрепятственного вывоза из Российской Федерации в Республику Беларусь нефтепродуктов.., мотивируя это потерями российского бюджета в условиях увеличивающегося объема их вывоза», – пишет в документе зампред Белнефтехима Андрей Рыбаков.

Кроме того, был заблокирован перевод Белоруссии двух траншей кредита от Евразийского фонда стабилизации и развития. Также, скорее всего, стране не достанется госкредит от России на сумму до 1 млрд долларов. Причем Россия ожидает компенсации за ранее поставленные в Белоруссию нефтепродукты.

Источники Reuters в российском правительстве заявили, что от поставок топлива в соседнюю страну страдает бюджет РФ. 

«Так как это беспошлинные поставки – для России это выпадающие доходы. Сейчас идет дискуссия, чтобы внести некие ограничительные меры для того, чтобы эту ситуацию исключить», – подчеркнул собеседник агентства.

Москва давно добивается от Минска отказа от реэкспорта топлива, которое Россия поставляет в Белоруссию в рамках единого экономического пространства без уплаты таможенной пошлины. Белорусы попросту перепродают часть полученных таким образом нефти и нефтепродуктов обратно в Россию уже совсем по другой цене. Новое межправсоглашение предусматривает запрет на такие действия.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
Setl Group
10.08.2018 15:22

Setl Group стал серебряным призером спартакиады строителей

Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона
Компания Л1
10.08.2018 15:00

В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А
Группа компаний «ЦДС»
10.08.2018 12:31

Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Строительный холдинг «ПСК»
10.08.2018 12:22

«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов
pixabay.com
10.08.2018 11:30

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва
фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
10.08.2018 10:46

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга состоялось открытие детского сада

9 августа во дворе малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 2» состоялось торжественное открытие детского сада. Оценил новое дошкольное учреждение Вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин Николаевич Серов и Глава Пушкинского района Владимир Владимирович Омельницкий
предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
10.08.2018 10:00

В Калининград из Санкт-Петербурга теперь можно улететь до двух раз в день

«Уральские авиалинии» вводят дополнительные рейсы в Калининград из Санкт-Петербурга
pixabay.com
09.08.2018 15:17

Аэрофлот увеличивает количество рейсов на линии Москва - Пхукет

Аэрофлот увеличивает частоту полетов в туристический центр Таиланда — Пхукет
Setl City
09.08.2018 12:07

Setl City – лучший налогоплательщик Ленобласти

Setl City признана лучшим налогоплательщиком на конкурсе «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»
Группа компаний «ЦДС»
09.08.2018 12:05

Группа ЦДС отмечена за лучшие результаты в сфере массового жилищного строительства

Группа ЦДС стала победителем конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017». Застройщик отмечен в номинации «Компания, достигшая наилучших показателей в сфере массового жилищного строительства»
ГК «Эталон»
09.08.2018 11:44

Группа «Эталон» примет участие в SUP-фестивале в День строителя

Группа «Эталон» примет участие в фестивале «Фонтанка-SUP*», который состоится в Санкт-Петербурге 12 августа, в День строителя. В рамках мероприятия талисман Компании Рыжий Кот проплывет на специальной доске для сапсерфинга по рекам и каналам города на Неве
АО «Строительный трест»
09.08.2018 11:05

«СТ-Строй» – лучший генеральный подрядчик в строительстве

На праздновании Дня строителя в Ленинградской области подвели итоги конкурса «Лучшая строительная организация, предприятие производства строительных материалов и строительной индустрии Ленинградской области 2017»