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Происшествия
10.08.2018 15:04
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Гаишники в Архангельске спасли любителя экстремальной съемки от медведя

«Слабоумие и отвага» – так можно охарактеризовать поведение мужчины, встретившего медведя на улице Архангельска в ночь на 10 августа. К полицейским в этой ситуации претензий нет: они действовали слаженно и смело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, ночью в полицию поступила информация о нахождении на территории города дикого медведя. Наряд ДПС заметил животное около торгового центра на улице Гайдара и проследовал за ним до набережной Северной Двины, предупреждая граждан о приближении опасного зверя с помощью громкоговорителя.

Однако нашёлся смельчак, 22-летний парень, который стал снимать медведя на камеру мобильного телефона, и тот бросился на «оператора». Это произошло около 3:45 у дома 80 по набережной Северной Двины.

Для спасения жизни человека сотрудник ГИБДД выстрелил в воздух, чтобы отогнать медведя, а затем несколько раз в само животное – и обезвредил его. Пострадавший с рваными ранами рук и головы был доставлен в травмпункт, угрозы его жизни нет.

Гаишники нередко выступают в роли спасителей. В ноябре 2017 года два инспектора ГИБДД в Разливе вытащили семейную пару из горящего дома.

В январе этого года дорожные полицейские в Вологодской области спасли пятерых щенков, брошенных в лесу, в феврале в Подмосковье – енота-«пешехода», оказавшегося на проезжей части, а в апреле – раненого пса в подмосковном Королёве.

 

Сотрудники Госавтоинспекции в Подмосковье спасли пострадавшую собаку "В подмосковном Королеве инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Артур Фаттахов и старший лейтенант полиции Роман Чирков во время дежурства возле дома 31 по улице Комитетской заметили истекающего кровью ягдтерьера с ошейником. Как выяснилось, на него напала стая бродячих собак", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Сотрудники Госавтоинспекции медикаментами из аптечки служебного автомобиля обработали и перевязали раны животного, а затем передали его неравнодушной женщине, которая временно приютила пса. Информация о происшествии была размещена на различных информационных ресурсах, благодаря чему владельцы ягдтерьера нашлись. #мвдроссии #подмосковье #королев #дпс #гибдд #спасибополицейский #московскаяобласть #полиция

Публикация от Подмосковная полиция (@50mvd)

Снежной зимой сотрудник ДПС в Казани на руках перенёс через заснеженную дорогу инвалида.

Видео: KazanFirst/YouTube

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