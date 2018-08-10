Гаишники в Архангельске спасли любителя экстремальной съемки от медведя

«Слабоумие и отвага» – так можно охарактеризовать поведение мужчины, встретившего медведя на улице Архангельска в ночь на 10 августа. К полицейским в этой ситуации претензий нет: они действовали слаженно и смело.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Архангельской области, ночью в полицию поступила информация о нахождении на территории города дикого медведя. Наряд ДПС заметил животное около торгового центра на улице Гайдара и проследовал за ним до набережной Северной Двины, предупреждая граждан о приближении опасного зверя с помощью громкоговорителя.

Однако нашёлся смельчак, 22-летний парень, который стал снимать медведя на камеру мобильного телефона, и тот бросился на «оператора». Это произошло около 3:45 у дома 80 по набережной Северной Двины.

Для спасения жизни человека сотрудник ГИБДД выстрелил в воздух, чтобы отогнать медведя, а затем несколько раз в само животное – и обезвредил его. Пострадавший с рваными ранами рук и головы был доставлен в травмпункт, угрозы его жизни нет.

Гаишники нередко выступают в роли спасителей. В ноябре 2017 года два инспектора ГИБДД в Разливе вытащили семейную пару из горящего дома.

В январе этого года дорожные полицейские в Вологодской области спасли пятерых щенков, брошенных в лесу, в феврале в Подмосковье – енота-«пешехода», оказавшегося на проезжей части, а в апреле – раненого пса в подмосковном Королёве.

Снежной зимой сотрудник ДПС в Казани на руках перенёс через заснеженную дорогу инвалида.

Видео: KazanFirst/YouTube