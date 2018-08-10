За полгода в России уволили почти 500 чиновников-коррупционеров, доверять которым больше нельзя

В связи с утратой доверия в России только по инициативе прокуратуры увольняют примерно по 500 чиновников в полугодие. В 2018-м мест лишились 477 человек.

Статистику решений, принятых по требованию надзора, Генеральная прокуратура приводит 10 августа. За полтора года по инициативе ведомства мест лишились 1700 человек. Это чиновники, которых заподозрили в коррупции.

Как уже писала «Фонтанка», несколько случаев пришлись и на Петербург. Так, в конце июля был уволен служащий комитета имущественных отношений. Максим Масцевой не указал в декларации, сколько зарабатывает его супруга. В апреле стал безработным заместитель председателя комитета по благоустройству Виктор Шабнов. Предположительно, причиной стал ИНН владелицы компании «Корт», с которой комитет регулярно заключал госконтракты. Он полностью совпадал с индивидуальным номером супруги Шабнова.

С 1 января 2018 года фамилии чиновников, более не пользующихся доверием, публикуются в соответствующем реестре. По последней информации, в нем значатся 297 человек, 9 из них трудились в Петербурге.