В епархии не исключают, что пожар в карельской церкви Успения начался с туристов

Неосторожные действия туристов могли стать причиной пожара, который полностью уничтожил деревянный памятник федерального значения в Карелии. Очередная группа покинула Успенский храм незадолго до возгорания.

Как сообщила «Фонтанке» директор музея Кондопожского края Ольга Локтева, в церкви Успения Божией Матери круглосуточно дежурит сторож. Именно он и забил тревогу, когда утром 10 августа сработала пожарная сигнализация. До этого храм посещала туристическая группа, все желающие познакомиться с достижениями архитектуры XVIII века быстро покинули здание. Сторож, на глазах которого произошло ЧП, отделался стрессом.

«Электропроводки в церкви нет, электричество отсутствует. Но вы же понимаете, жара, а памятник сухой. На месте сейчас следственная группа работает, причины устанавливают», – рассказала Ольга Локтева.

Неосторожные действия туристов как раз могли стать причиной возгорания, считают в Петрозаводской и Карельской епархии. Приезжие посещали храм чаще, чем местные жители. Здание собственностью православной церкви не является и богослужений в нём не проводят, отметили в епархии и припомнили, что последний священник, Иоанн Лядинский, был расстрелян в 1937 году.

Несмотря на это, шедевр деревянного зодчества был притягателен для туристов и паломников. Церковь хотели реставрировать, для этого создали проектно-сметную документацию, собрали чертежи. По словам Ольги Локтевой, при желании и наличии денег восстановить его можно, но вернуть сгоревшие вместе с храмом иконы — нет.

Пожар начался в половине десятого утра и быстро охватил деревянную постройку целиком. Церковь сгорела дотла. Завалы тушили почти три часа.