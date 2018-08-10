Происшествия
В епархии не исключают, что пожар в карельской церкви Успения начался с туристов
Неосторожные действия туристов могли стать причиной пожара, который полностью уничтожил деревянный памятник федерального значения в Карелии. Очередная группа покинула Успенский храм незадолго до возгорания.
Как сообщила «Фонтанке» директор музея Кондопожского края Ольга Локтева, в церкви Успения Божией Матери круглосуточно дежурит сторож. Именно он и забил тревогу, когда утром 10 августа сработала пожарная сигнализация. До этого храм посещала туристическая группа, все желающие познакомиться с достижениями архитектуры XVIII века быстро покинули здание. Сторож, на глазах которого произошло ЧП, отделался стрессом.
«Электропроводки в церкви нет, электричество отсутствует. Но вы же понимаете, жара, а памятник сухой. На месте сейчас следственная группа работает, причины устанавливают», – рассказала Ольга Локтева.
Неосторожные действия туристов как раз могли стать причиной возгорания, считают в Петрозаводской и Карельской епархии. Приезжие посещали храм чаще, чем местные жители. Здание собственностью православной церкви не является и богослужений в нём не проводят, отметили в епархии и припомнили, что последний священник, Иоанн Лядинский, был расстрелян в 1937 году.
Несмотря на это, шедевр деревянного зодчества был притягателен для туристов и паломников. Церковь хотели реставрировать, для этого создали проектно-сметную документацию, собрали чертежи. По словам Ольги Локтевой, при желании и наличии денег восстановить его можно, но вернуть сгоревшие вместе с храмом иконы — нет.
Пожар начался в половине десятого утра и быстро охватил деревянную постройку целиком. Церковь сгорела дотла. Завалы тушили почти три часа.
Справка:
Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.