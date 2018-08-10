Тела двух братьев нашли на спортивной площадке 583-й школы в Петербурге

В Петербурге на территории школы нашли тела двух человек. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, днем 10 августа на спортивной площадке 583-й школы на проспекте Авиаконструкторов спортсмены заметили мужчин на трибуне. Они привлекли внимание неподвижностью. Очевидцы присмотрелись и вызвали полицию и скорую. Признаков жизни мужчины не подавали. Медики констатировали их смерть. Рядом не было предметов, которые могли бы подсказать причину.

Покойными оказались 28-летний и 32-летний братья. Они живут недалеко от школы. Следователи отправили тела на вскрытие и поехали домой к погибшим.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили смерть двух человек на площадке 583-й школы. Доследственную проверку проводит Следственный комитет.

Директор школы Алла Чередниченко оказалась недоступна для комментариев. По утверждению ее личного секретаря, за пять минут до звонка «Фонтанки» Алла Васильевна убыла на совещание.