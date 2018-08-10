Ставрополец три дня провел в спецприемнике из-за репортажа блогера Ильи Варламова. На снимке фигурировала свастика

Жителю Ставрополья Павлу Карачаушеву пришлось три дня провести в спецприемнике за репост в соцсети «ВКонтакте» репортажа блогера Ильи Варламова из музея Второй мировой войны в Гданьске. Об этом сам Варламов рассказал в своем блоге в LiveJournal.

По словам Карачаушева, 16 марта в университете, где он учится, его задержали сотрудники Центра «Э». По дороге в прокуратуру полицейские пытались выяснить, принадлежит ли молодой человек к оппозиционным кругам и как относится к главе Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному.

Исходя из материалов дела, Павла арестовали за фото флага со свастикой, которое входило в репортаж Варламова. Задержанный пытался объяснить, что это снимок из музея и что он не пропагандирует национал-социализм. Сопровождающие сказали, что Карачаушеву ничего не будет, если он то же самое скажет на суде.

На суде Карачаушев раскаялся в «глупой ошибке», у него описали телефон и отправили в спецприемник на трое суток. «Я был в шоке», — вспоминает он. Сейчас страница Павла в соцсетях чиста на 90%. Здесь нет ни картинок, ни фото. Только одно видео про 3D-карты и цитата Ницше.

В постановлении, опубликованном на сайте Ленинского районного суда Ставрополя, говорится, что Карачаушева признали виновным в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики). В документе отмечается, что он признал вину и раскаялся в содеянном.

На днях суд обязал тувинскую журналистку и бывшую главу регионального штаба Ксении Собчак выплатить тысячу рублей за картинки с Гитлером и свастикой.