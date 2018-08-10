Холодная вода залила набережную у «Авроры», оставив пустыми краны в домах жителей всего Петроградского района

Без холодной воды остались жители Петроградской стороны днем 10 августа. Во время работ по реконструкции инженерных систем на набережной возле крейсера «Аврора» случился потоп.

Как объяснили «Фонтанке» в пресс-службе Водоканала, сейчас потребителей переводят на другую станцию подачи воды, процесс может занять до полутора часов, на это время отключить пришлось весь район. Меры были приняты после обнаружения дефекта во время плановых работ на перекрестке Пеньковой улицы и Петроградской набережной.

Сейчас место протечки уже локализовано, воду с набережной откачали.