Центризбирком одобрил еще две заявки на референдум по пенсионной реформе
Центризбирком на заседании 10 августа одобрил формулировки еще двух вопросов для референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Медуза».
Заявки подавали инициативные группы из Нижегородской и Вологодской областей. ЦИК решил, что оба вопроса «соответствуют требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме РФ"».
Отметим, в России теперь есть пять инициативных групп, которые должны зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы провести референдум по пенсионной реформе. При этом в одном регионе может быть зарегистрирована только одна инициативная группа. Некоторые эксперты считают, что ЦИК может утвердить максимальное количество вопросов от максимального количества групп, чтобы ни одна из них не смогла зарегистрироваться в достаточном количестве регионов.
Накануне, 9 августа, первую регистрацию в Мособлизбиркоме уже получила одна инициативная группа. Их вопрос звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»
8 августа Центризбирком утвердил три вопроса от трех инициативных групп. Помимо подмосковной, это группа КПРФ от Алтайского края и «Справедливой России» от Москвы.
Справка:
В июне российское правительство внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и 63 лет для женщин (к 2034 году). Минэкономразвития считает, что такой шаг даст стране дополнительно 1,8 млн человек трудоспособного населения к 2024 году, а российский ВВП вырастет на 1,3 процента в течение следующих шести лет. Граждане России, согласно разным опросам, не поддерживают нововведение. Так, «Левада-центр» указывает, что 71% россиян хотели бы отмены пенсионной реформы, а 37% готовы против нее протестовать. Это сказалось на рейтингах власти, которые упали на фоне новостей о грядущей реформе. В начале августа стало известно о намерении провести референдум по этому вопросу.