Центризбирком одобрил еще две заявки на референдум по пенсионной реформе

Центризбирком на заседании 10 августа одобрил формулировки еще двух вопросов для референдума о повышении пенсионного возраста. Об этом сообщает «Медуза».

Заявки подавали инициативные группы из Нижегородской и Вологодской областей. ЦИК решил, что оба вопроса «соответствуют требованиям статьи 6 Федерального конституционного закона "О референдуме РФ"».

Отметим, в России теперь есть пять инициативных групп, которые должны зарегистрироваться в более чем половине субъектов РФ, чтобы провести референдум по пенсионной реформе. При этом в одном регионе может быть зарегистрирована только одна инициативная группа. Некоторые эксперты считают, что ЦИК может утвердить максимальное количество вопросов от максимального количества групп, чтобы ни одна из них не смогла зарегистрироваться в достаточном количестве регионов.

Накануне, 9 августа, первую регистрацию в Мособлизбиркоме уже получила одна инициативная группа. Их вопрос звучит следующим образом: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 г. возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

8 августа Центризбирком утвердил три вопроса от трех инициативных групп. Помимо подмосковной, это группа КПРФ от Алтайского края и «Справедливой России» от Москвы.