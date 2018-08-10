Волгоградец на «Гранте» накопил 1353 штрафа, а британец на «Ламборгини» – 33 на 47 тысяч долларов

Рекордные дорожные штрафы начислены двум автолюбителям. Одна сумма – 47 тысяч долларов, другая – 1,5 миллиона рублей. Впрочем, вся соль в деталях.

1353 штрафа примерно на 1,5 миллиона рублей накопил 31-летний волгоградец, 3,5 года катавшийся на «Ладе Гранте». Такой «багаж прошлого» не стал неожиданностью для правоохранителей. Мужчину поймали накануне волгоградские гаишники во время совместного рейда с судебными приставами, сообщает 10 августа пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

Кроме штрафов, за мужчиной числится и пьяное вождение. В 2015 году он был лишён водительского удостоверения за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, а в период с 2017 по 2018 год в отношении него было возбуждено четыре уголовных дела за повторное нахождение за рулём в нетрезвом виде. Приставы арестовали злосчастную «Гранту». Если автомобилист добровольно не оплатит долги, машину продадут на торгах.

Долларовый сюжет – из другой страны. Герой – турист из Великобритании, который решил покататься «с ветерком» по Дубаю, взяв в аренду за 1550 долларов на два дня «Ламборгини» стоимостью 355 тысяч долларов. Но не учёл камер наблюдения и местных законов, пишет на своём сайте Ассоциация туроператоров.

За 3,5 часа камеры зафиксировали 33 случая превышения скорости этим автомобилем на улицах ночного Дубая. Общая сумма составила чуть больше 47 тысяч долларов США – то есть примерно одну седьмую стоимости нового «Ламборгини» в салоне.

Машину турист пока не вернул, и его паспорт остаётся у владельца прокатного пункта, то есть англичанин не сможет покинуть страну. При этом туристу теперь угрожает ещё и тюрьма – уже не за превышение скорости, а за долги: невозврат долга по законам Дубая считается уголовным преступлением.