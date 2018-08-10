«Свободных от забот» закрасили. Автор граффити хочет добиться согласования и восстановить рисунки «из принципа»
Коммунальщики продолжили борьбу с «ленивцами» художника Константина Брилевского, автора мема «Свободный от забот». 10 августа они закрасили оба граффити с животными на Васильевском острове, сообщает telegram-канал «Протестный Петербург».
Граффити художника были объявлены вне закона, так как были сделаны на подстанциях, принадлежащих ООО «Магистраль Северной столицы», оператору ЗСД. Граффитист даже хотел обратиться к руководству ЗСД с просьбой согласовать роспись, но не успел.
– На следующей неделе пойду договариваться. На этих же станциях без согласования рисовать не буду, так как нас уже из-за этого задерживали сотрудники охраны ЗСД, и теперь они знают, кто это рисует. Сейчас согласование – дело принципа в какой-то мере. Людям нравилось граффити. Да и мне хочется познакомиться с процедурой получения разрешения, – поделился ближайшими планами Константин Брилевский.
В начале августа граффитиста и двух его друзей задержали возле трансформаторной будки у метро «Приморская». После их доставили в полицию и выписали штраф – по 3 тысячи рублей на каждого, несмотря на то, что рисовал ленивцев один Константин.
В июле художник разрисовал еще одну подстанцию, на этот раз у залива, но спустя три недели ленивцев закрасили. Брилевский нанес на кремовый фон свежий рисунок и оставил послание коммунальщикам, посоветовав им убирать мусор с пляжа.
«Свободные от забот» ленивцы, как называет их сам автор, появляются на трансформаторных будках по всему городу и даже за его пределами. Фирменный петербургский зверь нарисован, например, в Омске.
Справка:
В Петербурге против граффити ополчились не только коммунальные службы, но и обычные жители. Например, художники из HoodGraff сами закрасили изображение тренера сборной России Станислава Черчесова после серии нападок вандалов на него. Портрет Данилы Багрова на свой вкус изменил борец с гомофобией. Неизвестные заглянули во двор магазина Castle Rock на Лиговском проспекте, после их визита исчез портрет лидера группы «Алиса» Константина Кинчева. От изображения Виктора Цоя во дворе на Петроградской стороне осталась только надпись с названием сквера.