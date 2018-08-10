«Свободных от забот» закрасили. Автор граффити хочет добиться согласования и восстановить рисунки «из принципа»

Коммунальщики продолжили борьбу с «ленивцами» художника Константина Брилевского, автора мема «Свободный от забот». 10 августа они закрасили оба граффити с животными на Васильевском острове, сообщает telegram-канал «Протестный Петербург».

Граффити художника были объявлены вне закона, так как были сделаны на подстанциях, принадлежащих ООО «Магистраль Северной столицы», оператору ЗСД. Граффитист даже хотел обратиться к руководству ЗСД с просьбой согласовать роспись, но не успел.

– На следующей неделе пойду договариваться. На этих же станциях без согласования рисовать не буду, так как нас уже из-за этого задерживали сотрудники охраны ЗСД, и теперь они знают, кто это рисует. Сейчас согласование – дело принципа в какой-то мере. Людям нравилось граффити. Да и мне хочется познакомиться с процедурой получения разрешения, – поделился ближайшими планами Константин Брилевский.

В начале августа граффитиста и двух его друзей задержали возле трансформаторной будки у метро «Приморская». После их доставили в полицию и выписали штраф – по 3 тысячи рублей на каждого, несмотря на то, что рисовал ленивцев один Константин.

В июле художник разрисовал еще одну подстанцию, на этот раз у залива, но спустя три недели ленивцев закрасили. Брилевский нанес на кремовый фон свежий рисунок и оставил послание коммунальщикам, посоветовав им убирать мусор с пляжа.

«Свободные от забот» ленивцы, как называет их сам автор, появляются на трансформаторных будках по всему городу и даже за его пределами. Фирменный петербургский зверь нарисован, например, в Омске.