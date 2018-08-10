Снижаемся. Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».

Приобрести авиабилеты можно на сайте, в мобильном приложении, любой кассе или по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Акция действует на следующие направления:

Новосибирск – Москва – Новосибирск

Томск – Москва – Томск

Чита – Москва – Чита

Иркутск – Москва – Иркутск

Барнаул – Москва – Барнаул

Омск – Москва – Омск

Екатеринбург – Чита – Екатеринбург

Санкт-Петербург – Чита – Санкт-Петербург

(период вылетов с 01 октября 2018г. по 31 марта 2019г.).

Также в акции участвуют авиабилеты со скидкой на международные направления, которые можно приобрести только на сайте uralairlines.com или в мобильном приложении UralAirlines:

Екатеринбург – Париж – Екатеринбург

Екатеринбург – Рим – Екатеринбург

Екатеринбург – Прага – Екатеринбург

Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва

Москва – Мюнхен – Москва

Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – Санкт-Петербург

(период вылетов с 17 августа по 30 ноября 2018г.).

Сроки акции: с 11.08.2018г по 19.08.2018г. Организатор: ОАО АК "УРАЛЬСКИЕ АВИАЛИНИИ", ИНН 6608003013, юр. адрес 620025, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д. 1Г. Подробнее об организаторе, условиях акции можно ознакомиться на официальном сайте авиакомпании uralairlines.com. или по телефону 8-800-77-00-262