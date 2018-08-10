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Город
10.08.2018 14:17
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В Выборгском районе петербуржцев развезет швейцарская «Метелица», которая исключает возможность попадания пассажира под трамвай

По маршруту № 58 от проспекта Культуры до улицы Жени Егоровой 10 августа начал курсировать трамвай «Метелица». До перевозки пассажиров модель, выпущенная компанией «Штадлер», проходила тестовую обкатку, в рамках которой пробег трамвая составил 400 км.

В Выборгском районе петербуржцев развезет швейцарская «Метелица», которая исключает возможность попадания пассажира под трамвай

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

«Главной особенностью «Метелицы» является элемент пассивной безопасности – специальный энергопоглощающий бампер. Его первая функция в том, чтобы при столкновении с пешеходами откидывать их, не давая попасть им под трамвай. Он исключает такую возможность. Вторая функция – в случае аварии с легковым автомобилем исключить необходимость замены всей кабины. Поменять нужно будет только сам бампер», – рассказал начальник отдела перспективного развития «Горэлектротранса» Андрей Уланов. 

Так как трамвай предоставлен для тестовой эксплуатации, его внешний облик – это исключительно выбор производителя. Уланов подчеркнул, что в случае попадания «Метелицы» в парк «Горэлектротранса» вагон будет выдержан в петербургской стилистике. Низкопольный трехсекционный трамвай двустороннего движения длиной 27 метров и вместимостью почти 200 человек будет развозить горожан на протяжении трех месяцев. В нем 52 сидячих места, рядом с некоторыми из которых есть розетки и USB-порты. В нем также предусмотрены автоматические пандусы для инвалидов. 

В Выборгском районе петербуржцев развезет швейцарская «Метелица», которая исключает возможность попадания пассажира под трамвай

«Уклон пандуса, наверное, великоват, чтобы можно было без затруднений самостоятельно въехать в трамвай, но у него замечательная конструкция и технология развертывания. Когда мы первый раз увидели на выставке этот пандус, то мы сфотографировали и отправили всем производителям, чтобы они со «Штадлер» брали пример», – добавил Андрей Уланов.

Ранее «Метелица» проходила обкатку на улицах Москвы, а также в Белоруссии. Общий пробег составляет 77 тысяч км. Вагон способен развивать скорость до 75 км/ч, но на улицах Петербурга более 60 км/ч он двигаться не будет. Стоимость «Метелицы» составляет порядка 100 млн рублей, что сопоставимо с ценами отечественных аналогов, например, трамваев модели «Витязь».

Андрей Уланов рассказал, что в Москве предметно назвали только один недостаток – некоторые проходы в вагоне узковаты. Корреспондент «Фонтанки» также обратил на это внимание. Бросилось ему в глаза и то, что при ходе движения трамвая кресло, на котором сидит водитель, двигается вверх-вниз. Начальник отдела перспективного развития «Горэлектротранса» объяснил это заботой швейцарцев о водителях: за счет этого движения гасится вибрация, которой подвергается рулевой. В отечественных разработках такого нет.

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