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10.08.2018 15:00
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В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

Компания Л1

В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А.

График заселения представлен на официальном сайте компании: www.l1-stroy.ru.

Таким образом, в ЖК «Граф Орлов» завершен 4 этап строительства, а в «Лондон Парке» полностью сдана и заселена первая очередь. По новым правилам при сдаче в эксплуатацию готово не только само жилье, но и благоустроено дворовое пространство: детские и спортивные площадки, высажены деревья, цветы и кустарники, работают охранные службы.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Выдача ключей – всегда радость для покупателя. Но для застройщика – это тоже праздник, потому что мы понимаем, что завершен еще один этап, пройдена еще одна ступень на пути развития Компании. Особенное удовольствие – выдавать ключи накануне нашего профессионального праздника, Дня Строителя». 

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами. Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Жилой комплекс бизнес-класса «Граф Орлов» расположен в фешенебельной части Московского района в шаговой доступности от станции метро «Московская». Рядом вся необходимая для комфортной жизни инфраструктура: социальные объекты, магазины, развлекательные заведения. До центра города и аэропорта можно добраться за 15-20 минут. В 2017 году ЖК «Граф Орлов» вошел в ТОП-100 жилых комплексов России по версии журнала Forbes, а в 2018 стал одним из 20 объектов, вошедших в рейтинг новостроек с высокой инвестиционной привлекательностью.

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик ООО «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty

ЖК "Граф Орлов" -  застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-graf-orlov/dokumenty

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