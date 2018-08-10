BMW против Tesla: «трёшка» на «трёшку»

Похоже, что из BMW 3-Series готовят конкурента Tesla Model 3, пишет Autoevolution и даже публикует шпионские снимки закамуфлированного автомобиля.

Третья серия BMW, несомненно, самая популярная модель баварской компании. Однако исходя из нынешней ситуации на авторынке, у неё выявился один крупный недостаток: «трёшка» это седан, а не SUV. Стремительно растущая популярность кроссоверов уже заставила некоторые компании заявлять если не о полном завершении производства седанов (как, скажем, Ford), то о существенном сокращении их выпуска. Но «трёшка» это икона BMW, куда же без неё?

На этом фоне попытка переделать седан для «petrolhead» («бензиновые головы», то есть ярые поклонники больших машин. – Прим. ред.) в модную и экологичную «электричку» выглядит логично. В любом случае, как минимум хайп обеспечен — ведь только несколько месяцев назад боссы BMW заявляли, что «технология не готова» и что баварцы «не будут торопиться».

И вот теперь автошпионы засекли на дороге где-то в Южной Европе (конкретное место не уточняется) закамуфлированный автомобиль, который по всем признакам является ни чем иным, как BMW 3-Series на электротяге. Кстати, в кузове «трёшки» следующего поколения (код кузова G20).

Почему можно с уверенностью сказать, что это именно электромобиль, несмотря на то, что на некоторых фотографиях явно просматриваются выхлопные трубы? Дело в том, что европейские законы предписывают обязательную табличку на тестовых машинах с электродвигателям. На фотографиях, опубликованных Autoevolution, ясно видна надпись Electric Test Vehicle на боковых дверях.

Видео: V12 GARAGE/YouTube