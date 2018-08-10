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Общество
10.08.2018 13:12
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Рейтинг Путина достиг исторического минимума. «За» готовы проголосовать меньше половины россиян

Уровень доверия граждан России к Владимиру Путину стремительно снижается. На президентских выборах, случись они 12 августа, политик не набрал бы и половины голосов избирателей.

Президентскую гонку смоделировал фонд «Общественное мнение». Он обратился к респондентам с вопросом: «Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента. За кого из кандидатов Вы бы проголосовали?»

Социологический опрос показал, что за Владимира Путина образца середины августа 2018 года проголосовали бы 45 процентов электората. За пять месяцев, с мартовских выборов, он потерял более 30% сторонников.

Рейтинг Путина достиг исторического минимума. По данным ФОМ, до 45-процентной планки доверия политик опускался лишь раз, в 2013 году. Еще одна шкала, по уровню безусловного недоверия к Путину, тоже идет вверх. С марта этот показатель с семи процентов вырос до 17-ти.

Премьер-министру Дмитрию Медведеву живется не слаще. К августу 2018 года ему безусловно не доверяют 42% россиян. Доверие к политикам особенно пошатнулось в июне, когда резко выросли цены на бензин и была объявлена пенсионная реформа. Опрос проводился 4-5 августа 2018 года в 207 населенных пунктах 73 субъектов России. Участвовали 3000 респондентов.

Фонд «Общественное мнение» – некоммерческая организация, основным заказчиком и потребителем ее социологических исследований является администрация президента. 

Накануне свои результаты исследования деятельности Путина опубликовали социологи «Левада-центра». Они отметили деградацию президента в уважении населения, энергичности, понимании нужд простых людей. Показатель честности упал вдвое по сравнению с 1999 годом.

«Левада-центр» – российская негосударственная исследовательская организация. Внесена в реестр некоммерческих объединений, выполняющих функции иностранного агента.

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