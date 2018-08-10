Главный архитектор Москвы рассказал о «небывалом количестве» занятий сексом в парке «Зарядье»

Камеры видеонаблюдения в столичном парке «Зарядье» засняли большое количество занятий сексом посетителями. Как передает агентство городских новостей «Москва», об этом 10 августа заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

«У нас в «Зарядье» сейчас фиксируется небывалое количество случаев занятия людьми сексом в парке. Есть видеозаписи этого», – рассказал он.

Интересно, что Кузнецова это совершенно не возмутило. Он уточнил, что связано увлечение сексом в публичных местах с тем, что люди «чувствуют себя в городе безопасно и комфортно».