На севере КАД хотят построить новую развязку

Картина развязок на севере КАД, в районе пересечения с проспектом Энгельса и автодорогой «Сортавала», изменится. Работы уже ведутся, и поступают новые идеи.

Построить развязку в створе Ольгинской дороги с подключением к КАД в районе Порошкино предложило Петербургу и Ленобласти ООО «Северо-Западная энерго-ресурсная компания» (СЗЭРК). Совещание на эту тему провели в Смольном при участии областных чиновников и федеральных дорожников, сообщает 10 августа пресс-служба вице-губернатора Игоря Албина.

СЗЭРК уже направила в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», ведающее кольцевой дорогой, заявку на получение технических условий для проектирования и строительства объекта – он называется «Строительство второй очереди многофункционального центра «Евроград» в деревне Порошкино, Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение. Съезды в районе ПК 1075. 2-й этап». Однако пока объект не внесён в схемы территориального планирования города и области, не определён и вопрос о его заказчике.

Албин отметил, что при рассмотрении предложенного проекта надо учитывать те планы, которые содержатся в концепции развития транспортной системы Санкт-Петербурга.

Дело в том, что в этом году началась работа по перестройке транспортного узла «КАД – проспект Энгельса – Приозерское шоссе». Формируется сложная и многоуровневая развязка, которая располагается в непосредственной близости от развязки Порошкино. Кроме того, запланировано создание развязки на пересечении КАД с проектируемой вылетной магистралью М-7.

Все эти транспортные решения следует увязать друг с другом. В качестве первого этапа предложено разработать градостроительную концепцию с транспортной схемой, объединяющей все элементы перспективных развязок. Профильным учреждениям Петербурга и Ленобласти и Упрдор «Северо-Запад» поручено внести предложения по проекту СЗЭРК с учётом анализа транспортной модели потоков и градостроительной концепции, сообщает пресс-служба Албина.

Отметим, что участок дороги А-121 «Сортавала» у пересечения с КАД и дорогой Корабсельки – Порошкино весьма загружен. В выходные там регулярно образуются заторы: в пятницу и в субботу утром – в сторону области, а в воскресенье вечером – в сторону города. Воскресные пробки порой превышают 10 километров, притом что «Сортавала» перед въездом в город четырёхполосная.