Песков подтвердил взволновавшее бизнес письмо про сверхдоходы. Но изъятие денег пока «прорабатывается в правительстве»

В Кремле подтвердили подлинность письма, в котором предлагается изъять сверхдоходы у металлургов и производителей удобрений. Однако в президентской администрации отрицают положительную резолюцию Владимира Путина: речь якобы пока идет только о проработке вопроса правительством.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что письмо помощника президента Андрея Белоусова (с грифом «для служебного пользования») – реально, и там, действительно, стоит резолюция президента «согласен». Но дело в нюансах.

По утверждению Пескова, Путин пока не согласился с предложением, а поручил проработать его в правительстве — к этому и относится резолюция. Кабинет министров должен представить предложения, которые помогут сохранить «инвестиционные возможности» российских компаний. Встречи с представителями бизнеса по этому вопросу не планируются, добавил пресс-секретарь, слова которого 10 августа передает РБК.