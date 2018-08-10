На фоне обвала рубля Центробанк впервые за два года снизил темпы закупки валюты

Центральный банк РФ на фоне резкого падения курса рубля из-за угрозы новых американских санкций существенно снизил закупки валюты для Министерства финансов.

С февраля прошлого года Минфин начал покупать валюту на рынке – для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета.

Как пишет 10 августа РБК, когда курс доллара на Мосбирже впервые с осени 2016 года превысил уровень 66,5 рублей, то ЦБ вдвое сократил рыночные закупки валюты. Ранее Минфин анонсировал планы с 7 августа по 6 сентября покупать на внутреннем рынке валюту на 16,7 миллиарда рублей в день. Но 9 августа было приобретено валюты лишь на 8,4 млрд руб.

При этом курс доллара продолжает расти, и если 9 августа он впервые преодолел с 2016 года планку в 66 рублей, то в ходе торгов на бирже 10 августа его цена уже достигала отметки в 67 рублей. В ЦБ назвали это падение «естественной реакцией на новости о санкциях».