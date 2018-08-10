Ноу-хау здравоохранения Петербурга: сброс эпидемотходов в обычный мусорный бак попал на видео

Читатели «Фонтанки» развили тему нелегального хранения чрезвычайно опасных медицинских отходов в больницах Петербурга. Они прислали видеозапись с утилизацией инфицированных материалов в бак для бытового мусора.

Как следует из записи, присланной в редакцию 10 августа из инфекционной больницы Боткина на Миргородской улице, мужчина средних лет подвез к зеленым бакам контейнеры красного цвета и аккуратно выложил содержимое.

По действующим СанПин, красным цветом маркируют тару для перевозки чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов. Они являются носителями инфекций. Хранить их на территории больницы нельзя дольше суток, перед транспортировкой требуется обязательное обеззараживание, а утилизация должна производиться на специализированной площадке.

Зеленые баки используются для складирования и транспортировки бытовых отходов. Их напрямую отправляют на полигоны.

Ранее «Фонтанка» сообщала о могильнике опасных отходов на территории Боткинской больницы и повсеместном нарушении правил обращения с ними. Ни одно медицинское учреждение не соблюдает требования экологического законодательства. В прокуратуре Петербурга считают, что это ведет к реальной санитарно-эпидемиологической угрозе.

На просьбы прокомментировать риски эпидемии из-за нарушений в подведомственных больницах председатель комитета здравоохранения Петербурга Михаил Дубина сообщил «Фонтанке», что ему некогда отвечать на такие вопросы.

Читатели также помогли выяснить, куда накануне с территории Боткинской больницы направилась «Газель» с чрезвычайно опасными медицинскими отходами. Ее заметили на Шкиперском протоке у дома 14 на Васильевском острове. По этому адресу расположена компания «ИСТ Сервис». Она не имеет договорных отношений с Боткинской больницей. С площадки «ИСТ Сервис» медицинские отходы поступают на обычные полигоны.