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10.08.2018 14:53
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Ноу-хау здравоохранения Петербурга: сброс эпидемотходов в обычный мусорный бак попал на видео

Читатели «Фонтанки» развили тему нелегального хранения чрезвычайно опасных медицинских отходов в больницах Петербурга. Они прислали видеозапись с утилизацией инфицированных материалов в бак для бытового мусора.

Как следует из записи, присланной в редакцию 10 августа из инфекционной больницы Боткина на Миргородской улице, мужчина средних лет подвез к зеленым бакам контейнеры красного цвета и аккуратно выложил содержимое.

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По действующим СанПин, красным цветом маркируют тару для перевозки чрезвычайно эпидемиологически опасных отходов. Они являются носителями инфекций. Хранить их на территории больницы нельзя дольше суток, перед транспортировкой требуется обязательное обеззараживание, а утилизация должна производиться на специализированной площадке.

Зеленые баки используются для складирования и транспортировки бытовых отходов. Их напрямую отправляют на полигоны.

Ранее «Фонтанка» сообщала о могильнике опасных отходов на территории Боткинской больницы и повсеместном нарушении правил обращения с ними. Ни одно медицинское учреждение не соблюдает требования экологического законодательства. В прокуратуре Петербурга считают, что это ведет к реальной санитарно-эпидемиологической угрозе. 

На просьбы прокомментировать риски эпидемии из-за нарушений в подведомственных больницах председатель комитета здравоохранения Петербурга Михаил Дубина сообщил «Фонтанке», что ему некогда отвечать на такие вопросы.

Читатели также помогли выяснить, куда накануне с территории Боткинской больницы направилась «Газель» с чрезвычайно опасными медицинскими отходами. Ее заметили на Шкиперском протоке у дома 14 на Васильевском острове. По этому адресу расположена компания «ИСТ Сервис». Она не имеет договорных отношений с Боткинской больницей. С площадки «ИСТ Сервис» медицинские отходы поступают на обычные полигоны.

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