Финляндия увеличила срок вида на жительство для студентов и исследователей

Студентам и исследователям (например, тем, кто пишет докторскую) из-за пределов ЕС Финляндия позволит оставаться в стране дольше, чтобы дать им возможность найти работу. Соответствующие изменения в законе правительство республики утвердило 8 августа, а 10 августа документ подписал президент.

Как сообщает пресс-служба МВД Финляндии, вид на жительство (ВНЖ) будет выдаваться всем исследователям на 2 года, независимо от того, получают ли они грант или работают, а продлить его можно на срок до 4 лет. Но нужно предоставить документы о наличии средств к существованию на протяжении всего пребывания.

Студенты тоже смогут получить разрешение на пребывание не на один год, а сразу на два, и на столько же продлить.

Кроме того, новый закон разрешает студенту или исследователю учиться и заниматься научной деятельностью в Финляндии по ВНЖ, полученному в другой стране ЕС. Так же можно будет и с финским ВНЖ уехать в другое европейское государство, если оно предусматривает такую возможность.

Цель изменений, которые вступят в силу 1 сентября 2018 года, — стимулировать молодых специалистов и учёных оставаться в Финляндии. Поэтому ещё год им разрешат пребывать в стране, чтобы найти работу или открыть собственный бизнес.

Ранее сообщалось, что Финляндия будет выдавать специальные визы начинающим предпринимателям, имеющим хорошую бизнес-идею для стартапа.

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