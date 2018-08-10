РФ заблокировала в Совбезе ООН новый пакет американских санкций против Северной Кореи. Под удар попадает и московский банк

Россия, как и предполагалось, заблокировала в Совбезе ООН заявку Соединенных Штатов о введении новых санкций против КНДР. В список попадают одно физлицо и несколько юрлиц, включая московский банк «Агросоюз», работающий с Северной Кореей.

«Представленная американцами доказательная база в обоснование своего предложения совершенно неубедительна, – прокомментировал 10 августа МИД РФ. – Отторжение вызывают и ставшие уже нормой «нажимные» методы работы в СБ ООН и его вспомогательных органах делегации США, пытающейся продавить в режиме искусственного цейтнота угодные ей решения без должного учета мнения других членов».

По мнению руководства российского внешнеполитического ведомства, запрещения идут вразрез с процессом мирного урегулирования проблемы КНДР. Да и в свете российско-американских отношений выглядят деструктивно.

Напомним, министерство финансов США объявило о новых санкциях против Северной Кореи 3 августа. Под ограничения попал и коммерческий банк «Агросоюз», который якобы заключал сделки от лица человека, находящегося под санкциями против КНДР. В тот же день замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал эти меры – 54-м санкционным «накатом» Штатов на нашу страну с 2011 года. «Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», – заявил тогда чиновник.