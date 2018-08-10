Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа компаний «ЦДС»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов.

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут одно из самых крупных граффити в Санкт-Петербурге. Подпорную стену длиной 70 метров в жилом комплексе ЦДС «Приневский» украсят сценами из романа в стихах Александра Пушкина «Евгений Онегин». Для воплощения в жизнь были выбраны ключевые фрагменты из великого произведения русской литературы, переданные через призму авангардистского искусства 20 века.

Принять участие в работе над арт-объектом могут все жители комплекса ЦДС «Приневский» и окружающих домов. Им выдают необходимый инвентарь, а опытные художники помогают освоить технику граффити.

«Комфортная среда – это не только доступное жилье и необходимая инфраструктура, все большее значение приобретает эстетика жилого комплекса, – сообщил директор по маркетингу и рекламе Группы ЦДС Иван Носов. – Люди хотят жить в красивых домах, и продуманный арт-объект может придать микрорайону неповторимый облик. Более того, наш проект несет в себе и художественную, и образовательную ценность. Маленькие жители комплекса, участвующие в создании граффити, не только пробуют себя в роли уличных художников, но и знакомятся благодаря этому с творчеством великого писателя».

Справка о Группе ЦДС

ЖК «Приневский» - застройщик ООО "БалтИнвестГрупп", разрешение на строительство №78-12027720-2014 от 26.11.2014, проектная декларация на сайте https://www.cds.spb.ru/complex/prinevskiy/documents/