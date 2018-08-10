Мотоциклист на Луначарского сбил 9-летнего мальчика

Серьёзное ДТП с необычным составом участников – мотоциклист и ребёнок – произошло утром 10 августа в Калининском районе Санкт-Петербурга. О нём сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области.

По предварительным данным, около 11 часов на проспекте Луначарского, 108, 34-летний мужчина на мотоцикле «Хонда» в зоне регулируемого пешеходного перехода наехал на 9-летнего мальчика.

Юный пешеход в тяжёлом состоянии госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.