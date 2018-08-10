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ЖКХ
12.08.2018 20:21
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«Фонтанка» посчитала, насколько вырастут тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС

Министерство экономического развития заявило о необходимости повышения тарифов ЖКХ на 2% с 1 января 2019 года. Глава минстроя Владимир Якушев успокаивает, что платежная квитанция никак не изменится. «Фонтанка» все же посчитала, как изменятся тарифы, и поговорила с профессионалами отрасли ЖКХ, которые уверены, что эти расходы все равно лягут на плечи россиян.

«Фонтанка» посчитала, насколько вырастут тарифы ЖКХ из-за увеличения НДС

Андрей Пронин/Интерпресс

В июле 2018 года Госдума увеличила НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. В начале августа своей подписью президент РФ Владимир Путин сделал повышение налога неизбежным. Из-за того, что в стоимость «коммуналки» входит НДС, в случае сохранения прежних тарифов ресурсоснабжающие организации потеряют 45 млрд рублей за 6 месяцев и порядка 100 млрд рублей за год. 

Потому не успели все отойти от предыдущего повышения тарифов, как уже пошла речь о следующем. В Петербурге 1 июля 2018 года цены на услуги ЖКХ в среднем выросли на 4,6%, или 119,48 рублей, по сравнению с декабрем 2017 года. 

В министерстве экономического развития новогоднее повышение «коммуналки» на 2% пока фигурирует в статусе предложения. В тот же день глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства заявил: рост платы за услуги ЖКХ ограничен, поэтому гражданам не стоит беспокоиться из-за влияния увеличения НДС на соответствующие тарифы. Он подчеркнул, что соответствующие расходы возьмет на себя бюджет. Впрочем, у профессионалов этой отрасли, другое мнение: заплатят все равно граждане.

«Да это обычная для чиновников некомпетентность. В министерствах не подумали, как правильно подать эту информацию, вот и получилась такая ситуация. В чем смысл: чисто теоретически они могут включить НДС в тариф, просто как ежегодное плановое повышение. То есть вместо 2% планового повышения будет 2% НДС, вот и все. Но скорее не вместо, а совместно», – рассуждает собеседник «Фонтанки» из сферы ЖКХ. 

Вероятность того, что за увеличение тарифов из-за повышения НДС все равно заплатят граждане, все опрошенные участники сферы, как из управляющих компаний, так и из ресурсоснабжающих организаций оценили, как 100%. 

«Фонтанка» рассчитала, как на петербургские тарифы повлияет НДС и попросила проверить специалистов ПАО «ГИТ» правильность расчетов. В холдинге, который состоит из нескольких управляющих компаний, сообщили, что считать корреспондент издания умеет. Итог получился следующим: только из-за НДС на горячую воду тариф увеличится до 106,84 руб./м3 (+2%); на тепловую энергию – 1780,77 руб./Гкал (+2%), на электрическую энергию в домах с газовыми плитами (одноставочный тариф) — 4,62 руб./кВт/ч (+2%), в домах с электрическими плитами (одноставочный тариф) — 3,47 руб./кВт/ч (+2%), на природный газ — 6,298673 руб./м3 (+2%), на холодную воду — 30,69 руб./м3 (+2%), на водоотведение — 30,69 руб./м3 (+2%). 

У петербуржца, который живет в семье из трех человек, при расчете по новым нормативам потребления коммунальных услуг рост составит 38,47 руб. (2%) по сравнению с июлем 2018 года. А средний размер платы за содержание жилого помещения гражданина, проживающего в газифицированном многоквартирном доме (в квартире, оборудованной газовой плитой), с 1 июля 2018-го составит 31,95 руб./кв.м в месяц. 

Но, скорее всего, кроме включения НДС, государство накинет и как минимум стандартные 4% повышения для страны, хотя для Петербурга в 2018 году этот показатель был выше – 6%.

Кроме стоит отметить тот факт, что когда минэкономразвития заявляло о включении НДС в тариф, то главным аргументом были убытки ресурсоснабжающих организаций. Однако эксперты из отрасли ЖКХ говорят о том, что главная проблемы сферы сейчас заключается в другом. 

 «Рост тарифов минимум на 2% предопределен с 1 числа следующего года.  Это прямое следствие повышения НДС. Разумеется, что любое повышение тарифов для жителей – это плохо, но не думаю, что это как-то ключевым образом изменит ситуацию с оплатой платежей. Те, кто не платили, так и не будут платить. Не стоит забывать и о том, что ежегодно тарифы индексируются выше, чем на 2%. Вряд ли ЖКХ Петербурга хоть как-то существенно отреагирует на это. Впереди у отрасли гораздо большие перемены и это связано, в первую очередь, с переходами на прямые договора между жителями домов и ресурсноснабжающие организации(РСО). Это повлияет и на жителей, и на РСО и на управляющие компании. И совпадет по времени с повышением НДС – все основные события, связанные с этим по идее должны развиваться как раз в 2019 году. При этом я считаю, что в конечном итоге все выиграют от этого. Жители научаться платить за себя, РСО сами решать свои проблемы, а управляющие компании смогут наконец заняться непосредственно управлением домами. Но пока все это еще впереди и происходит очень медленно», – считает глава генеральный директор холдинга «ГИТ» Сергей Минко. 

Председатель петербургской ассоциации ТСЖ Марина Акимова сообщила корреспонденту «Фонтанки», что на фоне всех остальных проблем в отрасли дополнительных 2% к стоимости к квартплате выглядят просто несерьезно. В то же время, по расчётам ассоциация «ЖКХ и городская среда», если отказаться от новогоднего повышения тарифа, то в июле 2019 года тарифы придется поднять больше, чем на 4%. 

«Тарифы ресурсоснабжающих организаций содержат в себе НДС, и повышение даже на 4% никак не нарушило бы прав граждан. Если бы вы послушали специалистов, то они бы сказали, что повышать всю квартплату нужно процентов на 20 и не только из-за накопившихся долгов, которые в одном Петербурге превышают 20 млрд рублей. В пределах закона нужно принимать все меры, чтобы погасить эти долги. Первоочередной задачей, конечно, является остановка роста задолженности и делать это необходимо за счет перехода на прямые договоры между РСО и собственниками помещений, – рассуждает председатель петербургской «Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин, – а дальше уже разбираться с долгами и сделать это можно по-разному: повысить тарифы, списать долги, заплатить за них из бюджета или заставить платить бизнес. На мой взгляд оптимально было бы разобраться в природе каждого конкретного долга и действовать в зависимости от причин его возникновения. Однозначно не справедливо было бы «вешать» это решение только на плечи граждан или только на плечи управляющих организаций».

Глава управляющей компании «РЭС ТСВ» Сергей Тихонов считает, что можно было бы и вовсе обойтись без повышения тарифов. Он отмечает, что у управляющих компаний полностью отсутствует какой-либо механизм контроля за ресурсоснабжающими организациями и вспомнил о том, как организована система ЖКХ в Финляндии, где ресурсы поставляются населению по себестоимости, в то время как отечественные организации закладывают в тариф норму прибыли – именно за её счет и можно было бы компенсировать дополнительную налоговую нагрузку. 

Практически все собеседники «Фонтанки» в отрасли сошлись в том, что сегодняшний рост долгов остановит не повышение тарифов, а переход на прямые договоры ресурсопоставляющих организаций с жителями домов и реформирование отрасли в целом. Сейчас многим приходиться гасить долги за ресурсы, используя средства на текущий ремонт и содержание домов. 

Михаил Грачев, "Фонтанка.ру"

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