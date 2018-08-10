«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

Строительный холдинг «ПСК»

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов.

Строительный холдинг завершил строительство ЖК «Дипломат» и клубного дома бизнес-класса Look. Последний уже получил акт о вводе в эксплуатацию, у «Дипломата» аналогичный документ появится в ближайшее время. Строительство апарт-комплекса Like ведется с опережением графика, и на данный момент последняя из четырех секций готова к возведению под крышу, а на первых двух полным ходом идут работы по оформлению фасадов.

«Приятно видеть, что наши продукты пользуются спросом, ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь. ‒ Продажи квартир в готовых и строящихся комплексах выросли во II квартале почти в два раза по сравнению с I кварталом этого года».

Одна из наиболее интересных тенденций I полугодия — рост доли ипотечных сделок в недвижимости бизнес-класса: в отдельные месяцы она достигала 67%. Средний уровень по ипотечным продажам достиг своего максимума в июне и составил 36%.

«Думаю, процент ипотечных продаж продолжит расти, ‒ отмечает Сергей Мохнарь. ‒ Мы сотрудничаем с 11 банками на всех наших объектах. Финансовые организации отлично фиксируют тренды и учитывают их в своих продуктах: покупатель может выбрать из десятков существующих ипотечных программ подходящий вариант».

«ПСК» начал строительство ЖК «Славянка» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Сейчас завершены работы нулевого цикла и начались монолитные работы. Комплекс аккредитован «Сбербанком», «Абсолют Банком» и «СМП Банком», и в нем уже стартовали продажи. Оба дома планируется сдать в IV квартале 2019 года. Они станут заключительным этапом жилой застройки микрорайона и завершат его облик. Квартиры в «Славянке» будут продаваться по классической схеме ДДУ, поскольку разрешение на строительство было получено до вступления в силу поправок к ФЗ-214.

«ПСК» входит в топ-10 генподрядчиков Петербурга и активно развивает это направление.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО АКБ «Абсолют Банк» лицензия Центрального банка №2306 от 1108.2015г.

АО «СМП Банк» Генеральная лицензия Центрального банка №3368 от 16 декабря 2014 года

Справка о компании

ЖК Дипломат - застройщик ООО "Аэдис", разрешение на строительство №78-018-0146.1-2015 от 07 июня 2016г., проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК "Славянка 128" - застройщик ООО "Петербургская строительная компания", разрешение на строительство №78-016-0309.2-2014 от 12 августа 2015 года, проектная декларация на сайте http://slavyanka128.ru