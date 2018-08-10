Мэрия Москвы подтвердила, что заберет участок у «Дома-2» для строительства дороги

Правительство Москвы официально подтвердило, что шоу «Дом-2» потеряет свою съемочную площадку. Участок изымают у владельцев для строительства дороги.

На сайте столичной мэрии опубликовано распоряжение департамента городского имущества Москвы от 2 августа. В нем говорится об изъятии для государственных нужд земельного участка в Новомосковском административном округе. Дорога Марьино-Саларьево с трамвайной линией пройдет аккурат по деревне Летово, где уже не один год снимают «Дом-2». Через некоторое время там, где сейчас строят любовь, будут строить трассу.

Управлению кадастрового учета предписывается в 20-дневный срок обеспечить госрегистрацию решения об изъятии недвижимости. Телевизионщикам взамен обещают предоставить новую площадку.

По иронии судьбы, новость об изъятии площадки пришла накануне дня строителя, который в этом году отмечается 12 августа.

Напомним, слухи о скором выселении реалити-шоу появились в конце июля. Решение о строительстве новой московской дороги в начале года приняла Градостроительно-земельная комиссия под председательством мэра города Сергея Собянина. Здание, в котором работает съемочная группа «Дома-2», снесут.