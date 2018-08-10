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Строительство
10.08.2018 12:09
Печать

Мэрия Москвы подтвердила, что заберет участок у «Дома-2» для строительства дороги

Правительство Москвы официально подтвердило, что шоу «Дом-2» потеряет свою съемочную площадку. Участок изымают у владельцев для строительства дороги. 

На сайте столичной мэрии опубликовано распоряжение департамента городского имущества Москвы от 2 августа. В нем говорится об изъятии для государственных нужд земельного участка в Новомосковском административном округе. Дорога Марьино-Саларьево с трамвайной линией пройдет аккурат по деревне Летово, где уже не один год снимают «Дом-2». Через некоторое время там, где сейчас строят любовь, будут строить трассу. 

Управлению кадастрового учета предписывается в 20-дневный срок обеспечить госрегистрацию решения об изъятии недвижимости. Телевизионщикам взамен обещают предоставить новую площадку. 

По иронии судьбы, новость об изъятии площадки пришла накануне дня строителя, который в этом году отмечается 12 августа. 

Напомним, слухи о скором выселении реалити-шоу появились в конце июля. Решение о строительстве новой московской дороги в начале года приняла  Градостроительно-земельная комиссия под председательством мэра города Сергея Собянина. Здание, в котором работает съемочная группа «Дома-2», снесут. 

Справка:

«Дом-2» - один из долгожителей эфира ТНТ. Реалити-шоу выходит на телеэкранах уже более 14 лет. Участок для съемок площадью 3 гектара располагается в Новой Москве около коттеджного поселка «Летова роща». Его в 2014 году купили структуры бизнесмена Александра Карманова, который является партнером Аркадия Ротенберга и одним из крупнейших поставщиков труб для госкомпании «Транснефть». В том же году Карманов получил права на выпуск шоу. По подсчетам РБК, обустройство участка обошлось бизнесмену в 50 миллионов долларов.

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