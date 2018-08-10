«Инициатива приведет к массовому уходу инвесторов». В РСПП раскритиковали предложение помощника Путина по изъятию у металлургов сверхдоходов

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) распространил 10 августа официальное заявление в связи с предложением помощника Путина Андрея Белоусова об изъятии сверхдоходов у металлургов и производителей удобрений.

В документе утверждается, что инициатива «не способствует повышению конкурентоспособности экономики страны и приведет к массовому уходу инвесторов с российского рынка».

«Меры по государственному регулированию доходов промышленников ликвидируют стимулы для развития производства, повышения производительности труда и общей эффективности компаний», – пишут представители РСПП.

Также предприниматели высказали претензии к методике расчета изъятия средств. По мнению РСПП, «некорректно сопоставлять доходы и платежи обрабатывающих и добывающих отраслей». В своем письме Белоусов сравнивал нефтедобывающую отрасль с металлургической и нефтехимической.

«Процесс производства в обрабатывающих отраслях, например, в химической или нефтехимической отраслях насчитывает 5 и более технологических переделов, увеличивая стоимость от сырья до готовой продукции в несколько раз», – утверждают в РСПП.

Напомним, ранее схожие претензии высказал владелец и председатель совета директоров одной из компаний, упомянутых в письме Белоусова — Владимир Лисин из НЛМК. В письме от ассоциации «Русская Сталь» он утверждает, что помощник Путина не учитывает долговую нагрузку и финансовое состояние компаний, у которых он собирается изымать деньги. Также Лисин рассказал анекдот про зайца, которому нужна не рентабельность, а обороты.

РСПП, по сути, пишет о том же: «Новелла несет в себе негативный сигнал всем участникам экономической деятельности в стране. <...> Те результаты, за которые теперь накажут наиболее успешных, достигнуты отнюдь не подарками от рынка, а системной работой этих компаний».

Напомним, накануне стало известно о предложении Андрея Белоусова изъять у металлургов и производителей удобрений 513 млрд рублей сверхдоходов за 2017 год. Утром 10 августа рынок уже отреагировал на эту инициативу — акции упомянутых в письме Белоусова компаний пошли вниз.