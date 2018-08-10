В карельской Кондопоге сгорел символ города - деревянная Успенская церковь XVIII века

Карельская Кондопога за считаные часы лишилась одного из главных своих символов - церкви Успения Божией Матери.

кадр из видео/Андрей Павлов/vk.com

Памятник деревянного зодчества XVIII века вспыхнул как коробок со спичками, повергнув в шок местных жителей.

В ГУ МЧС по Карелии сообщают, что сигнал о возгорании поступил в половине десятого утра 10 августа. На место выехали 24 человека и 6 единиц техники. Но отстоять храм не удалось.

Возгорание, предположительно, началось с крыльца. При пожаре никто не пострадал, однако церковь полностью уничтожена. Карельские архитекторы не теряют надежды и утверждают, что по сохранившимся чертежам ее можно будет восстановить.