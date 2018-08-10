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В карельской Кондопоге сгорел символ города - деревянная Успенская церковь XVIII века
Карельская Кондопога за считаные часы лишилась одного из главных своих символов - церкви Успения Божией Матери.
кадр из видео/Андрей Павлов/vk.com
Памятник деревянного зодчества XVIII века вспыхнул как коробок со спичками, повергнув в шок местных жителей.
В ГУ МЧС по Карелии сообщают, что сигнал о возгорании поступил в половине десятого утра 10 августа. На место выехали 24 человека и 6 единиц техники. Но отстоять храм не удалось.
Возгорание, предположительно, началось с крыльца. При пожаре никто не пострадал, однако церковь полностью уничтожена. Карельские архитекторы не теряют надежды и утверждают, что по сохранившимся чертежам ее можно будет восстановить.
Справка:
Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышается на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов.
Это одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.