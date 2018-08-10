Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

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Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва.

Начиная с 29 октября 2018 года, авиакомпания вводит новые рейсы из Шереметьево в аэропорт Дубая Аль-Мактум (DWC), которые будут выполняться ежедневно согласно следующему расписанию:

На линии Москва – Дубай:

– рейс SU 522 вылетает из Шереметьево в 01:10, прибывает в Дубай (аэропорт Аль-Мактум) в 7:30 (указано местное время);

На линии Дубай – Москва:

– рейс SU 523 вылетает из Дубая (аэропорт Аль-Мактум) в 9:00, прибывает в Шереметьево в 13:40 (указано местное время).

Новые рейсы будут совершаться на комфортабельных самолетах Boeing 737. Помимо дополнительных рейсов в аэропорт Аль-Мактум, Аэрофлот выполняет регулярные полеты в Международный аэропорт Дубай (DXB) трижды в день.

Получить подробную информацию и забронировать авиабилеты можно на сайте авиакомпании, в офисах продаж и Call-центре Аэрофлота по телефонам +7 (495) 223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (Россия).

Аэрофлот входит в топ-20 крупнейших авиакомпаний мира.

Аэрофлот располагает самым молодым самолётным парком в мире среди авиакомпаний с численностью более ста воздушных судов. В 2017 году Аэрофлот перевёз 32,8 млн человек, а с учётом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 50,1 млн.

Аэрофлот обладает рейтингом «четыре звезды» от британской консалтинговой компании Skytrax, семь раз был удостоен премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы», а также завоевал рейтинг «пять звёзд» от американской авиационной ассоциацииAPEX.

Аэрофлот — самый узнаваемый авиационный бренд в мире по данным агентства Brand Finance. Авиакомпания занимает четвертое место по цифровизации среди всех авиакомпаний мира по данным американской консалтинговой компании Bain & Company.