«Грохот был, будто три машины столкнулись»: на Большевиков погиб пешеход

Смертельное ДТП произошло в ночь с 9 на 10 августа в Невском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, 9 августа в 23:49 на проспекте Большевиков, у дома 22, корпус 1, по предварительной информации, 40-летний мужчина на «Фольксвагене Пассате» в зоне регулируемого пешеходного перехода сбил 36-летнего мужчину. Тот скончался на месте.

Фото: vk.com/spb_today

На фотографии в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» видно, что автомобиль получил сильные повреждения, и человек отлетел на несколько метров от пешеходного перехода. Видимо, сила удара была велика. «Грохот был такой, будто бы три машины столкнулись», – пишет Лидия.

Несколько очевидцев, откликнувшиеся в комментариях, спорят, кому горел разрешающий сигнал светофора – водителю или пешеходу. Единой точки зрения на это нет.

Полиция проводит проверку по факту ДТП и выясняет все его обстоятельства.