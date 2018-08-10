Акции металлургов и производителей удобрений падают. Рынок отреагировал на предложение помощника Путина изъять у них сверхдоходы

Ценные бумаги металлургических компаний и производителей удобрений, которые были упомянуты в письме помощника Путина Андрея Белоусова, падают утром 10 августа в ходе торгов на Московской бирже. Падение выглядит следующим образом:

«Полюс»: -4,16%

Алроса: -3,27%

НЛМК: -3,24%

«Норильский никель»: 2,9%

«Северсталь»: -2,73%

ММК:-2,3%

«Акрон»: -1,6%

«Мечел»: -1,34%

«Уралкалий»: -1,12%

«ФосАгро»: -0,74%

Напомним, у всех вышеперечисленных компаний помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы. О его письме Путину стало известно накануне. Всего Белоусов хочет изъять у металлургов и производителей удобрений 513 млрд рублей. Якобы это поможет найти средства на выполнение «майских указов» Путина. Председатель совета директоров НЛМК и ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин уже раскритиковал эту идею и даже рассказал по этому поводу анекдот про зайца.

Отметим, утром 10 августа продолжает падение и рубль. Тут причиной является угроза введения новых санкций США.