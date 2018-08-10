Акции металлургов и производителей удобрений падают. Рынок отреагировал на предложение помощника Путина изъять у них сверхдоходы
Ценные бумаги металлургических компаний и производителей удобрений, которые были упомянуты в письме помощника Путина Андрея Белоусова, падают утром 10 августа в ходе торгов на Московской бирже. Падение выглядит следующим образом:
«Полюс»: -4,16%
Алроса: -3,27%
НЛМК: -3,24%
«Норильский никель»: 2,9%
«Северсталь»: -2,73%
ММК:-2,3%
«Акрон»: -1,6%
«Мечел»: -1,34%
«Уралкалий»: -1,12%
«ФосАгро»: -0,74%
Напомним, у всех вышеперечисленных компаний помощник президента Андрей Белоусов предложил изъять сверхдоходы. О его письме Путину стало известно накануне. Всего Белоусов хочет изъять у металлургов и производителей удобрений 513 млрд рублей. Якобы это поможет найти средства на выполнение «майских указов» Путина. Председатель совета директоров НЛМК и ассоциации «Русская Сталь» Владимир Лисин уже раскритиковал эту идею и даже рассказал по этому поводу анекдот про зайца.
Отметим, утром 10 августа продолжает падение и рубль. Тут причиной является угроза введения новых санкций США.