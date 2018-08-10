ЦБ: Падение курса рубля - естественная реакция на новости о санкциях

Банк России может управлять ежедневным объемом покупки иностранной валюты, чтобы ограничить скачки курса рубля в рамках реализации механизма бюджетного правила. При этом в течение более длительного срока операции в рамках бюджетного правила будут осуществлены в полном объёме, сообщает сайт Центробанка 10 августа.

В ЦБ успокаивают население и заявляют, что резкое изменение курса рубля – естественная реакция финансового рынка на новости о готовящихся санкциях на фоне изменений на глобальных финансовых рынках.

– Такие эпизоды волатильности уже возникали ранее на фоне обсуждения санкционных ограничений и имели временный характер. Поддержку рублю по-прежнему оказывают существенные продажи экспортной валютной выручки. Банк России имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, – говорят в Центробанке.

Утром 10 августа курс рубля вновь устремился вниз. Американский доллар на Московской бирже стоил уже 67 рублей — впервые с 2016 года.