Как выбрать смартфон? Советы от КЕЙ

Магазин "Кей"

Неважно, приобретаете ли Вы смартфон впервые или меняете свой на более современный, у Вас возникнет вопрос: «Как выбрать смартфон?». КЕЙ поможет определиться.

Во-первых, нужно определиться с задачами смартфона. Как вы будете использовать смартфон? Какие именно характеристики будут для Вас более важными, а какие – менее?

Выберете операционную систему: iOS от Apple и Android. При выборе размера экрана учитывайте, что удобнее держать смартфоны размером от 4.5’’ до 5’’, но с экраном от 5,5’’ комфортнее смотреть фильмы и пользоваться гаджетом как бизнес-органайзером. Тип дисплея определяет его цветность и углы обзора. От разрешения дисплея зависит качество изображения и тут тоже не стоит экономить. Хорошую производительность для большинства задач, включая игры, дают модели минимум с 4 ядрами и частотой процессора от 2ГГц.

Объем оперативной памяти определяет количество функционирующих приложений. Для активного пользования смартфоном минимальный показатель 3Гб ОЗУЭ, для более простых задач 2 Гб. Внутренняя память нужна устройству для установки системных файлов и ОС, установки приложений и хранения данных. Комфортный объем, когда почти не думаешь о заполнении, – 32 Гб. Если вы используете 2 симкарты, то учтите, что слот для второй симки может быть совмещен с картой памяти.

При выборе камеры важными параметрами являются светосила и количество камер. Для получения хороших снимков рекомендуем сдвоенную камеру с минимальной светосилой F2.2 и ниже, от 8 МП.

Если предыдущий смартфон вы меняете в связи с разбитым экраном, или же Ваша работа связанна с трудными условиями использования, то присмотритесь к защищенным смартфонам.

Современные смартфоны обладают множеством коммуникационных возможностей: GSM, 3G, 4G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS и др.! Возможно, Вам будет важно наличие датчика отпечатка пальца, который защитит Ваш смартфон от взлома. Последние модели устройств снабжены ещё и датчиком, позволяющим разблокировать устройство взглядом.

При подборе смартфона важно не забыть ещё об одном параметре – времени работы. Хороший объем аккумулятора современного смартфона для 10-12 часов активной работы – от 3000мАч.

Не можете определиться с выбором? Приходите в КЕЙ, мы Вам поможем!

