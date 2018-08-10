50 звезд с именем Трампа вместо одной выломанной появились на «Аллее славы» в Голливуде

После того, как администрация Западного Голливуда постановила извлечь звезду Дональда Трампа из голливудской «Аллеи славы», на тротуаре появилось 50 ламинированных звезд с его именем.

Об этом 9 августа пишет The Hollywood Reporter. Издание отмечает, что сделал это один консервативный художник, который предпочитает сохранять свою анонимность. Подобным жестом он отреагировал на вандализм неизвестных, которые выломали звезду президента, и на решение администрации города.

В отличие от художника, вандал сам раскрыл свою личность, сдавшись в руки полиции. Он рассказал, что кирку для совершения злодеяния пронес в гитарном чехле.